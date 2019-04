Exclusief voor abonnees Kit - Jon Snow - Harington blikt terug op het succes: "Ik was lang een egoïstische klootzak" Redactie

06 april 2019

00u00 0 TV 's Werelds populairste serie 'Game of Thrones' loopt ten einde: op 14 april gaat het allerlaatste seizoen van start. Op de première in New York konden we hoofdrolspeler Kit Harington (32) spreken. De Brit werd van de ene op de andere dag wereldberoemd, en dat was nogal wennen. "Ik was lang een egoïstische klootzak die zichzelf helemaal geweldig vond."

Het was zien en gezien worden op de Amerikaanse première van het achtste seizoen van 'Game of Thrones' in New York. Maar de meeste ogen waren toch wel gericht op Kit Harington en zijn echtgenote Rose Leslie (32). Het glamourkoppel werd zelfs verliefd tijdens de opnames van de populaire HBO-serie, die na het nieuwe seizoen definitief afgelopen is.

Nieuw kapsel

"Het doet langs de ene kant pijn om zo'n groot avontuur achter mij te laten, maar langs de andere kant voelt het fijn om eindelijk die grote druk van mij af te kunnen zetten", zegt Harington. "De opnames zitten erop en alle afleveringen zijn af. Nu kunnen we alleen nog genieten van de mooie herinneringen die de serie ons gegeven heeft. Ik ben klaar voor iets nieuws in mijn leven."

En dat nieuwe leven gaat alvast met een nieuw en korter kapsel gepaard. "Ik vond het de perfecte manier om Jon Snow vaarwel te zeggen, al heb ik er toch een tijdje aan moeten wennen. Toen de kapster er de schaar in zette, voelde het alsof hij daar samen met mijn haar op de vloer lag. Dat was een heel akelig gevoel."

