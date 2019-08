Kit Harington verbreekt zijn stilzwijgen over de finale van ‘Game of Thrones’: “Eerlijk? Ik was razend toen ik het script las” KD

20 augustus 2019

17u18

Bron: The Hollywood Reporter 1 TV Het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ haalde ongelofelijk veel Emmy-nominaties binnen, maar werd toch zwaar bekritiseerd door fans en critici. Enkele acteurs spraken zich ook uit tegen de finale, maar Kit Harington hulde zich lange tijd in stilzwijgen. Nu verbreekt hij zijn stilte in The Hollywood Reporter. “Eerlijk? Ik was razend toen ik het script las”, klinkt het.

Hoewel Kit het script op voorhand kreeg toegestuurd, las hij de tekst pas voor het eerst toen alle castleden samenkwamen voor een eerste lezing. Dat zijn personage het einde betekende van de geliefde Daenerys, had hij in de verste verte niet zien aankomen. Tijdens de lezing viel de acteur dan ook compleet uit de lucht. “Ik had de hele dag geen flauw benul wat er zou gebeuren. Ik herinner me dat mijn mond openviel en dat ik keek naar Emilia (die Daenerys vertolkt, nvdr.) en haar zag knikken. Ik dacht alleen maar: ‘Nee nee nee’. Ik viel echt waar compleet uit de lucht. Eigenlijk had ik het moeten zien aankomen, maar het was oprecht een grote shock voor mij.”

Kit had eigenlijk gedacht dat zijn personage de Night King zou vermoorden, maar die taak werd overgelaten aan zijn wettelijke halfzus Arya (biologisch is ze eigenlijk zijn nicht, nvdr.). “Ik was razend toen ik het script las, want ik wilde de Night King vermoorden. Naar mijn gevoel had iedereen het idee dat Jon hem zou vermoorden, maar uiteindelijk werd me dat ontnomen.” Al geeft de acteur wel toe dat zijn woede zich snel omzette in blijdschap voor zijn collega Maisie Williams die als haar personage Arya voor de spannende ontknoping mocht zorgen. “Ik was heel blij voor haar, ja.”

Met het lot van zijn personage is Kit best tevreden, laat hij weten in het interview. “Hij heeft vreselijke dingen gedaan en de ergste pijn doorstaan, maar uiteindelijk werd hij losgelaten. Hij was eindelijk vrij. Dat is een mooi einde voor Jon, vind ik.”