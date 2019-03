Kit Harington laat ‘Game of Thrones’-personage Jon Snow (en dan vooral diens kapsel) achter zich SD

19 maart 2019

18u11

Bron: Variety 0 TV Nu het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ binnenkort uitgezonden wordt, blikken steeds meer sterren terug op hun opnameperiode. Ook Kit Harington (32), die Jon Snow vertolkt, kijkt met een dubbel gevoel terug op zijn periode bij een van de meest populaire series ter wereld.

Voorlopig heeft Kit Haringtons personage Jon Snow zeven seizoenen ‘Game of Thrones’ overleefd - een korte periode waarin hij stierf en opnieuw tot leven werd gewekt, daargelaten - wat geen sinecure is in de reeks. Hoe lang Snow het nog zal rekken, is niet zeker, maar Harington zegt in ieder geval blij te zijn met het einde dat de scenarioschrijvers voor hem bedacht hebben. “Toen ik mijn laatste scène inblikte, herinner ik me een enorme golf aan emoties. Ik was gewoon aan het trillen. Het einde van Jons reis, wat die ook moge zijn ... Ik was erg tevreden met hoe zijn verhaal eindigde.”

Nu de opnames afgerond zijn, kon Harington eindelijk afscheid nemen van Jon Snows kenmerkende, weelderige lokken. “Tot nu toe, moest er voor elke andere job die ik deed, een clausule in het contract opgenomen worden dat ik naar ‘Thrones’ zou kunnen teruggaan met een gelijkaardig uiterlijk. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik met boekingsagenten heb gepraat over of mijn haar wel op tijd terug zou groeien.” Harington vertelt dat het niet altijd even aangenaam was om dat verplichte kapsel zo lang te houden. “Ik heb dat kapsel al een groot deel van mijn twintiger-jaren. Ik heb dat kapsel op mijn trouwfoto’s (hij trouwde met voormalige ‘Game of Thrones’-actrice Rose Leslie, red.). Gedurende een lange tijd, vooral naar het einde van ‘Thrones’ toe, voelde het alsof ik een nieuwe persoon wilde zijn, die vastzat in deze vorm.” De laatste opnamedag was dus ook een opluchting voor de Britse acteur. “Ik deed het kostuum uit, en het voelde alsof mijn huid werd afgepeld. Het was heel emotioneel.”

Geen Bruce Willis

Harington is zich ervan bewust dat alle mogelijkheden opnieuw open liggen wat betreft de carrièrekeuzes die hij kan maken. “Ik wil Bruce Willis niet zijn, dat soort actieheld”, zegt hij. “Maar ik denk dat die dagen sowieso voorbij zijn. Het ideaal voor een acteur lijkt tegenwoordig te zijn: ‘Oh, ik doe deze Marvel-franchise, en dan heb ik tijd om mijn eigen leuke dingen te doen.’ Ik heb dat gehad met ‘Thrones’ en ik zou het niet erg vinden om dat verder te zetten.” De acteur is alvast vastbesloten om zeker geen veeleisende serie als ‘Game of Thrones’ meer te doen. “Het zou extreem speciaal moeten zijn, en hier in Londen opgenomen moeten worden, voor ik ‘ja’ zou zeggen", zegt hij. “Ik denk dat er genoeg is dat ik kan doen, zonder er meteen een marathon van zes jaar van te maken.” En met elke nieuwe rol stijgt ook zijn zelfvertrouwen. “Ik voel dat ik meer word dan ‘die jongen van ‘Game of Thrones’’. Ik ben niet gewoon die jongen van tv. Ik ben een volwaardige acteur, en dat is best een goed gevoel.”