Kit Harington kent het einde van Game of Thrones, en dit was zijn reactie

10u53

Bron: Harper's Bazaar TV De winter is intussen aangebroken in Westeros, en het einde van Game of Thrones is daarmee nabij. In 2019 wordt het achtste en laatste seizoen uitgebracht, maar Kit Harington (Jon Snow in de serie) weet nu al hoe het verhaal afloopt. En zijn emoties liepen daarbij hoog op.

Wij gewone stervelingen moeten nog een jaar of twee wachten op het einde van een van de grootste series ooit, maar de acteurs hebben vorige week al het script van de allerlaatste aflevering voor ogen gekregen. Ze kregen zoals gewoonlijk een strenge zwijgplicht opgelegd - ze mogen zelfs niet vertellen wanneer de opnames doorgaan - maar hoofdpersonage Jon Snow lichtte wel al een miniem tipje van de sluier op.

Tijdens een interview met 'The One Show' op BBC vertelde hij dat de hele cast al eens door het laatste seizoen ging. "Vorige week eigenlijk, dus nu weet ik alles." Zijn reactie was verrassend. "Ik heb gehuild op het einde. Je moet weten dat niemand na acht jaar zo hard om de serie geeft als wij."

Gewoon een emotioneel moment voor de cast, of eindigt het voor Jon Snow toch niet zo rooskleurig? Only time will tell...

RV