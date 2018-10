Kit Harington heeft het gehad met 'Game Of Thrones' MVO

16 oktober 2018

08u14 0 TV Het is de rol die hem groot heeft gemaakt, maar Kit Hartington (31) heeft er geen problemen mee om afscheid te nemen van Jon Snow uit 'Game Of Thrones'. In tegendeel.

"Ik heb geen verlangen om ooit nog Jon Snow te spelen," onthulde hij dit weekend, tot grote teleurstelling van zijn fans. "Het is mooi geweest. Toegegeven, tot een maand na de opnames barste ik soms uit het niets in tranen uit. Ik kan me geen betere job voorstellen als twintiger dan Jon te mogen zijn. Maar nu is het afgelopen, en daar heb ik vrede mee."

Hoewel kijkers vol ongeduld zitten te wachten op het laatste seizoen van de populaire HBO-serie, beaamt ook Harington als zoveelste acteur dat ze niet perse blij zullen zijn met wat ze te zien krijgen. "Een einde schrijven voor een show die al 8 of 9 jaar op tv is, dat is moeilijk. Er zullen ook dingen inzitten waar fans niet mee akkoord gaan."

Het 8ste en laatste seizoen van 'Game Of Thrones' zal in 2019 verschijnen.