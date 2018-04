Kirsten Janssens zwanger van haar ex: "Ik ga het kind alleen opvoeden" DBJ

12 april 2018

12u09 0 TV Kirsten Janssens (35) van 'The Sky Is The Limit' is zwanger. Vader van het kind is haar ex-verloofde Koen Ambroos. "Als ik er twee in m'n eentje kan opvoeden, kan een derde ook wel", aldus de Limburgse.

Kirsten maakte het nieuws zelf bekend via Facebook: "Dat noemen ze dan letterlijk van je stoel vallen als je terug alleen bent... Maar kijk, ik vind het fantastisch en ben blij met dit kleine wonder... Dan maar weer alleen, maar je bent zo welkom klein, fantastisch wezentje in mijn buik. Ik hou van je zoals je broer en zus nu ook al doen... We kijken naar je uit, jij kleine spruit!"

Het ziet er dus naar uit dat Kirsten het kind alleen zal opvoeden. Haar relatie met Koen Ambroos, met wie ze zich in januari nog enthousiast verloofde, liep op de klippen. "Ik had problemen met Koen en het ging gewoon niet meer", aldus Kirsten. "Ik heb al twee kinderen van vijftien en negen en die heb ik ook alleen opgevoed. Als dat kan, zal het bij deze ook wel lukken. Ik word bovendien gesteund door familie en vrienden."

Ik heb Jan opgebeld om het nieuws te vertellen Kirsten Janssens

Miskramen

Kirsten was in het verleden drie keer zwanger van Jan Kriekels, maar dat liep telkens uit op een miskraam. "Ik heb Jan gisteren opgebeld om hem het nieuws te vertellen. We zijn misschien niet meer samen, maar we hebben wel veertien jaar een relatie gehad. Hij is nog altijd mijn beste kameraad, die veertien jaar kan je niet zomaar weggooien."

Het kind is welkom, maar ik ga op dit moment wel door een moeilijke periode Kirsten Janssens

Kirsten kijkt erg uit naar naar de baby. "Er is wel een groot leeftijdsverschil met mijn andere kinderen, maar de nieuwe baby is heel erg welkom. Al moet ik zeggen dat ik momenteel niet door de gemakkelijkste periode ga. Ik heb een nieuwe auto moeten kopen, mijn huis moet worden afbetaald en ik ben dus terug alleen gevallen. Maar in het verleden is het altijd gelukt, waarom zou het dan deze keer niet lukken?"

De Limburgse had veertien jaar een relatie met ondernemer Jan Kriekels, maar aan die 'knipperlichtrelatie' kwam begin dit jaar een einde. Ze werd vrijwel meteen verliefd op arbeider Koen Ambroos.