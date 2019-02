Kippenvel, jury overdonderd en een gewaagde auditie: dit was het beste uit ‘The Voice’ TDS

15 februari 2019

22u30

Bron: VTM 0 TV Met 1.079.296 kijkers schoot het zesde seizoen van ‘The Voice’ vorige week stevig uit de startblokken. Natalia nam met reeds drie vierdraaiers in haar team een serieuze voorsprong op de andere coaches. Alex Callier, die vorig jaar zegevierde, ving daarentegen nog maar weinig vissen. “Er is iets mis met mijn aura dit jaar. Ze willen gewoon niét kiezen voor mij”, lachte hij. Maar de vijver aan talenten was nog langs niet leeg, want ook tijdens de tweede audities passeerden weer heel wat straffe en uiteenlopende stemmen de revue.

Leen (19) koos voor de zomerhit ‘Despacito’ van Louis Fonsi en Demi Lovato. Niet alleen begeleidde ze het nummer zelf op gitaar, ze bracht het ook in het Spaans, een taal die ze eigenlijk totaal niet spreekt.

Ook Stefaan (31) greep de aandacht van de coaches. Hij is de eerste transgender in ‘The Voice’. Hij koos voor ‘Lose Yourself’ van Eminem. Uit dat nummer putte hij veel kracht tijdens zijn transitie. Zijn deelname aan ‘The Voice’ is dubbel: hij wil volop gaan voor een carrière als rapper, maar wil tegelijk ook andere transgenders inspireren en motiveren.

De jonge studente Luna (17) ademt muziek. Op het podium staan is een droom, die nu eindelijk in vervulling ging. Ze koos voor het nummer ‘Burning House’ van Cam. Haar vader Manuel (48) is haar grootste fan, maar binnenkort misschien ook haar concurrent. Want ook hij waagde zijn kans in de Blind Auditions met het nummer ‘Faith’ van Jamie Grey.

De piepjonge Eva (16), een Antwerpse met Peruaanse roots, vind je na haar werk in het restaurant van haar ouders voornamelijk achter haar piano. Die nam ze ook mee naar de Blind Auditions voor het nummer ‘Don’t Watch Me Cry’ van Jorja Smith.

Geneeskundestudente Charline (22) speelt ook piano en saxofoon, maar kiest voor haar Blind Audition resoluut voor haar gitaar. Daarmee brengt ze een betoverende versie van ‘FU’ van Little Mix.

“De leukste zangers zijn degenen waarvan ik denk: heeft die een groene sigaret gerookt?”, zei Bart over de 22-jarige Bram. Hij liet iedereen naar hogere sferen zweven met ‘Cannonball’ van Damien Rice.

Ook fitnesscoach Alexandra (29) heeft energie op overschot. Op de muziek van ‘Chain of Fools’ van Aretha Franklin palmt ze het podium helemaal in met haar moves.

Karim (27) deed al mee aan het eerste seizoen van ‘The Voice’ en belandde toen in het team van Natalia. Wat zijn looks betreft, is hij alvast onherkenbaar geworden. Maar herkende zijn voormalige coach zijn unieke stem nog? Hij hoopte opnieuw een plaatsje in haar team te verzilveren met ‘Back To Black’ van Amy Winehouse.

Fee (23) durfde zich pas dit seizoen voor het eerst in te schrijven. De wereldreizigster bracht ‘Figures’ van Jessie Reyez.

Dave (50) is een persoon met een peperkoekenhartje, zo omschrijven familie en vrienden hem. Zijn job en muzikale voorkeur kunnen niet verder uit elkaar liggen: als bibliothecaris is hij de rust zelve, maar op het podium gaat hij tekeer als een beest. Dat bewees hij met het ruige ‘Always’ van Bon Jovi.

Brad (21) koos voor een popnummer, ‘Waiting Like A Dog’ van Jasper Erkens. Maar om dat tot een goed einde te brengen, moest hij eerst zijn zenuwen onder controle krijgen…