Kippenvel in ‘The Voice Kids’: Grace laat monden openvallen met nummer van Billie Eilish

25 maart 2020

Zita, Liza en Gala voor team Sean. Mette-Marie, Matisse en Elisabeth voor team K3. Justin, Nabil en Veronika voor team Laura. Klara en Max voor team Gers - deze 11 talenten zijn al zeker van een plekje in de halve finale van ‘The Voice Kids’. Nu vrijdag wordt in de laatste knockouts bepaald wie hen uiteindelijk in die halve finale mag vergezellen. Wij geven nu alvast een voorsmaakje: Grace (14) laat haar klok van een stem horen met ‘When The Party’s Over’, oorspronkelijk een song van Billie Eilish. Haar prestatie zorgt voor een kippenvelmoment in de studio!