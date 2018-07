Kippenvel! Dit zijn de strafste audities uit 5 seizoenen 'The Voice van Vlaanderen' SD

13 juli 2018

12u08

Bron: VTM 0 TV Gisteren lanceerde Shane Hendrix (21) de videoclip van zijn nieuwe single 'Party Like A Rockstar' met Nicki Minaj. Sepp, zoals hij echt heet, werd twee jaar geleden niet 'The Voice van Vlaanderen', maar ging wél viraal met zijn battle van ‘Marvin Gaye’, een nummer van Charlie Puth. Eén ding is zeker: dankzij 'The Voice' zijn er al tal van nieuwe talenten opgestaan in Vlaanderen. Dit zijn de strafste audities uit vijf seizoenen 'The Voice'.

1. Wie wil nu geen 'Kiss From a Rose' van Sepp?

Sepp blies in 'The Voice' 2016 de coaches omver met 'Kiss from a Rose'. Net als zijn broer Sigi, probeerde Sepp een plekje in de Battles te verzilveren. Met succes! Zijn schitterende performance van 'Kiss From a Rose' overtuigde meteen de vier coaches.

2. Lola overtuigde met een hemelse cover van James Bay

Twijfelachtig in de lage noten, hemels in de hoge. Zo kreeg Lola Natalia en Koen op de knieën. Zij won uiteindelijk 'The Voice van Vlaanderen' in 2016.

3. Herinneren jullie zich Laura's Blind Audition nog?

De jonge Laura waagde zich in 'The Voice' 2014 aan 'Who's Loving You' van de King of Pop, Michael Jackson. Met haar prachtige stem en ontembaar enthousiasme wist ze juryleden Koen Wauters, Regi Penxten en Bent Van Looy voor zich te winnen. Laura moest in de finale uiteindelijk de duimen leggen voor leraar Tom De Man, maar stampte alsnog een succesvolle carrière uit de grond. In 2016 bezorgde ze ons land tevens een mooie tiende plaats op het Eurovisiesongfestival.

4. Dunja zorgde voor power

"Jezus, wat staat daar te pompen op het podium?" Dunja bleek geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Met 'I Got Trouble' van Christina Aguilera wist ze in 2014 de vier coaches voor haar te winnen.

5. Of wat vinden jullie van Wim?

Wim bracht in het eerste seizoen van 'The Voice' in 2011 een geniale versie van 'Hallelujah'. "Van heilige huizen blijf je af, of het moet heel straf zijn", verkondigde Alex. Maar hij drukte af, en bevestigde daarmee de lovende commentaren van de drie andere coaches. Wim haalde net niet de liveshows.

6. Laten we Luka ook niet vergeten!

Zij won in 2017 en schopte het ondertussen tot zangeres van Hooverphonic. Het is dan ook geen verrassing dat ze de coaches helemaal mee kreeg tijdens haar auditie. Met amper 16 jaar op de teller was Luka een van de jongste kandidaten van 'The Voice'. Ze gaf een eigen draai aan 'Sweet Dreams' van Marilyn Manson.

7. En Lisa? Die heeft allesbehalve 'Nothing'!

Lisa zorgde voor kippenvelmoment met song van Whitney Houston. Met 'I Have Nothing' blies ze in 'The Voice' 2016 de vier coaches van hun sokken.

8. Wat denken jullie van Chloés breekbare versie van Mamma Mia?

Chloé stopte met studeren om zich volledig op de muziek te storten. Met een akoestische versie van 'Mama Mia' van ABBA wist ze in 'The Voice' 2014 de coaches te overtuigen van haar gelijk.

9. Militair Yoeri blies vriend en vijand omver met 'Arms Wide Open'

In het dagelijks leven is Yoeri militair en trotse papa van twee kindjes. Tot zijn auditie in het vorige seizoen van TVVV had hij nog nooit eerder voor een publiek gestaan. Zingen leerde hij onder de douche. Niet verwonderlijk dat de zenuwen door zijn lijf raasden. Toch zette hij een verbluffende versie van 'With Arms Wide Open' neer. Hij schopte het tot in de liveshows, maar moest nipt de duimen leggen voor Dries, die doorstootte naar de finale. Luka werd uiteindelijk de winnares.

10. De piepjonge Olivia maakte indruk op de coaches met 'Blank Space'

"Mooi! Puur! Indrukwekkend!" Olivia kwam, zag en overwon. Met een ingetogen versie van 'Blank Space' van Taylor Swift pakte ze de zaal in. Je hoort haar nu op de radio als OT, samen met Regi.

11. Louis deed het met 'Dew On the Vine'

Van Paul McCartney's muziekschool in Liverpool naar 'The Voice van Vlaanderen'. Louis heeft duidelijk ongelooflijk veel talent en toonde dit met 'Dew On The Vine' van Bear's Den. Hij schopte het tot in de liveshows.

12. Dries gooide hoge ogen met 'Wanted Dead or Alive'

Dries veroverde het hart van de voltallige jury met zijn indrukwekkende auditie in het vorige seizoen van TVVV. Samen met zijn bandlid Dieter van Houston's Problem haalde hij de liveshows. Hij werd uiteindelijk tweede finalist.

13. Bonni charmeerde de jury met 'The Man Who Can't Be Moved'

Bibberend begon Bonni aan zijn auditie in het vorige seizoen van TVVV. Met zijn unieke stem kreeg hij in een mum van tijd de hele zaal stil en alle jurystoelen gedraaid. Bonni werd derde en versierde later een platencontract bij Universal Music Belgium. Hij bracht recent zijn eerste single 'Be The One' uit.

14. Glenn Claes zorgde voor een primeur

De zingende loodgieter Glenn Claes won de eerste editie van The Voice in 2012. Hij zorgde meteen voor een primeur als de artiest die als snelste alle stoeltjes gedraaid kreeg na amper 5 seconden. Na 'The Voice' verdween hij bewust uit de spotlights, en kwam hij pas in 2015 met een eerste plaat naar buiten. “Het is niet omdat je 'The Voice' wint dat je zomaar ineens tien topsongs uit je mouw kan schudden. Winnen heeft wel één groot voordeel: je weet dat je kan zingen en je hebt meteen de aandacht van een groot publiek. Maar het echte werk begint daarna pas", vertelde hij toen.

De opnames voor 'The Voice van Vlaanderen' 2018 zijn lopende en het programma wordt in het najaar uitgezonden op VTM.