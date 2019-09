Kinepolis pakt uit met ‘Friends’-marathon op groot scherm KD

25 september 2019

10u32

Bron: Kinepolis 1 TV Afgelopen weekend, op 22 september, mocht de tv-reeks ‘Friends’ 25 kaarsjes uitblazen. Dat werd natuurlijk gevierd, maar voor Kinepolis is het feestje nog niet voorbij. De organisatie brengt de avonturen van de zes vrienden naar het witte doek voor een heuse ‘Friends’-marathon.

De marathon bestaat uit 12 afleveringen en gaat op zaterdag 19 oktober door in alle Belgische Kinepolis-bioscopen. De afleveringen zullen op het witte doek te zien zijn in 4K. Kinepolis koos specifiek voor de afleveringen die in de Verenigde Staten zijn uitgeroepen tot de populairste uit de reeks. Specifiek gaat het om drie afleveringen uit seizoen 1, twee afleveringen uit seizoen 2, twee afleveringen uit seizoen 3, drie afleveringen uit seizoen 4 en één aflevering uit zowel seizoen 5 als seizoen 6. Van de laatste vier seizoenen wordt er op in de bioscoop niets getoond. Wel pakt Kinepolis uit met enkele nooit eerder vertoonde beelden uit de reeks.

Fans kunnen op zaterdag 19 oktober om 13 of 19.30 uur in het gezelschap van Ross, Rachel, Phoebe, Monica, Chandler en Joey verkeren. Beide marathons duren 5 uur en 40 minuten, inclusief pauze. Tickets kosten 24,95 euro. Studenten kunnen de belevenis al meemaken voor 16,95 euro als ze beschikken over een Kinepolis Student Card. Tickets zijn te koop via de website van Kinepolis.