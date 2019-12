Kinderwoord krijgt er een broertje bij: VRT gaat voor het eerst op zoek naar Tienerwoord van het Jaar KD

09 december 2019

19u11

Bron: VRT 2 TV In navolging van de verkiezing van het Woord van het Jaar (een initiatief van Van Dale) gaat Ketnet voor de negende keer op zoek naar het Kinderwoord van het Jaar. Sinds 2012 werkt Ketnet daarvoor samen met Van Dale. Nieuw dit jaar is dat er voor het eerst ook een Tienerwoord gekozen wordt. De shortlist voor Kinderwoord en Tienerwoord van het Jaar is nu bekend.

Tieners hebben de keuze uit vier woorden, namelijk hayek, yeet, skeer en de uitdrukking ‘ok boomer’. Die uitspraak wordt als steek onder water gebruikt wanneer oudere generaties iets niet snappen. Yeet is dan weer een geluid dat gemaakt wordt wanneer iemand blij is. Skeer dient als synoniem voor armoedig en hayek betekent overdreven. Stemmen kan via het Instagramkanaal nws.nws.nws van vrijdagavond 13 december 19 uur tot zaterdagavond 14 december 19 uur. Het Tienerwoord van het Jaar wordt bekend gemaakt op maandag 16 december omstreeks 17.55 uur op dat kanaal.

De shortlist van het Kinderwoord van het Jaar werd zonet bekendgemaakt in Karrewiet, het jeugdjournaal van Ketnet. Ketnetters hebben de keuze uit vijf woorden, namelijk tingles, karma, bruh, sksksk en scrunchie. Karma en scrunchie betekenen hetzelfde als in de standaardtaal. Tingles en bruh komen uit het Engels, het staat respectievelijk voor tintelingen en kerel. Sksksk is dan weer een nieuwe manier om een lach uit te drukken. Het valt te vergelijken met ‘LOL’. Stemmen kan via Ketnet.be en de Ketnet-app. De stemming wordt afgesloten op zaterdagavond 14 december omstreeks 23.59 uur. Karrewiet maakt de winnaar op maandag 16 december bekend rond 18 uur.