Kinderserie gaat na 14 jaar viraal door politieke boodschap KD

13 februari 2019

21u10

Bron: Twitter 0 TV In februari 2005 ging de kinderreeks ‘Avatar: The Last Airbender’ in wereldpremière. 14 jaar later is de serie plots een fenomeen op sociale media nadat een fan de politieke boodschappen uit de reeks in de kijker zette. “Dit is zo’n groot onderdeel van de serie en toch krijgen de makers hier amper krediet voor", aldus de fan.

De reeks ‘Avatar: The Last Airbender’, ook wel ‘Avatar: De Legende van Aang’ genoemd in het Nederlands, werd gemaakt door het Amerikaanse duo Michael DiMartino en Bryan Konietzko. De reeks was goed voor drie seizoenen, meerdere videogames, een stripreeks die nog steeds loopt, een spin-off, een bioscoopfilm en een live action-remake die in 2020 op Netflix wordt verwacht. Het programma, dat voor de kinderzender Nickelodeon gemaakt werd, vertelt het verhaal van een 12-jarige jongen die de wereld moest redden met behulp van de vier natuurelementen: water, aarde, vuur en lucht. Hoewel de tekenfilmserie op kinderen gericht is, belichtte ‘Avatar: The Last Airbender’ toch heel veel volwassen thema’s zoals seksisme, rassenhaat en mishandeling. Een fan van de reeks gaat nu viraal op sociale media omdat ze aandacht vraagt voor die politieke thema’s. Haar tweets, die al sinds november 2018 online staan, werden bijna 20.000 keer gedeeld op Twitter. Op Facebook gaat haar oproep echter nu pas viraal en werd het in enkele weken tijd al 24.000 keer gedeeld.

(lees verder onder de tweet of klik op de tweet om alle tweets te zien)

thread of what avatar: the last airbender got right when talking about politics/ethical matters. i think these aspects of the show are not credited enough despite being such a big part of the plot! pic.twitter.com/DWp8BnMrl2 a 🦋(@ kyoshiisland) link

“Dit is een opsomming van wat ‘Avatar: The Last Airbender’ juist deed als het aankomt op praten over politieke en ethische thema’s. Ik denk dat de makers voor deze aspecten van de reeks niet genoeg krediet verdienen, terwijl het zo’n groot deel van het verhaal is”, aldus een gebruiker op Twitter. “Het toonde de gruwel van genocide, alsook de gevolgen daarvan op de wereld en op de cultuur van zij die achterblijven. In de eerste aflevering werd er al gepraat over seksisme, later vecht men daar ook tegen. Vluchtelingen en migranten zijn een groot onderdeel van de reeks. De makers geven een realistisch beeld van hoe zij onheus behandeld worden.”

In de reeks moet het hoofdpersonage Aang zijn lot als de Avatar (een opperwezen, nvdr.) aanvaarden om de eeuwenlange oorlog te stoppen. Het volk van de jongen werd volledig uitgemoord, waardoor genocide een belangrijk thema is in de verhaallijn. De Twittergebruiker merkt ook op dat thema’s als kolonisatie en imperialisme niet geschuwd worden. En, zo schrijft ze, er is ook aandacht voor mensen met een beperking. “Een belangrijk hoofdpersonage is blind en een nevenpersonage zit in een rolstoel. Toch worden ze telkens weer als sterke individuen afgebeeld die vechten tegen zij die op hen neerkijken.” In Amerika heerst er al langer vraag naar een meer inclusiever beeld van de maatschappij, waardoor dit aspect in het verleden al door heel wat organisaties werd toegejuicht.

(lees verder onder de tweet)

• a major/main character is disabled (blind) and a minor character is as well (he’s a paraplegic, full-time wheelchair user). they are both always portrayed as strong and work around their disabilities, and fight against those who talk down to them pic.twitter.com/bGzlAHc0uo a 🦋(@ kyoshiisland) link

Op Twitter kaart de fan verder aan dat ook thema’s als xenofobie, racisme, corrupte regeringen en kindermishandeling in de serie getoond worden. Het verhaal heeft verder ook veel aandacht voor oorlogsslachtoffers, aldus de fan. “Het scenario is realistisch wanneer het aankomt op ontmoetingen tussen mensen uit verschillende landen die met elkaar in oorlog liggen. De ontmoetingen zijn soms gênant en ongemakkelijk om naar te kijken, maar het toont hoe de personages door zulke ontmoetingen hun standpunt herzien.” De Twitteraar verwijst hierbij naar de aflevering waarin Zuko (de prins van de natie die voor het begin van de oorlog zorgde, nvdr.) in contact komt met enkelingen die door zijn leger lelijk verbrand werden.

De fan juicht ook toe dat er aandacht is voor dieren en dierenleed in de reeks. In een aflevering van de serie wordt de luchtbizon (een fictief dier, nvdr.) van het hoofdpersonage ontvoerd en zwaar mishandeld. De desbetreffende aflevering, die ‘Appa’s Lost Days’ heet, won in 2007 zelfs een Genesis Award van Humane Society of the United States, de grootste dierenrechtenorganisatie in de VS. “Dit mythisch verhaal over dieren die gevangen gehouden worden voor menselijk entertainment komt goed overeen met de manier waarop dieren dagelijks misbruikt worden in het circus”, aldus de vooraanstaande dierenrechtenorganisatie.

(lees verder onder de tweet)

Thank you for this thread! I love the show and it literally makes me cry tears of joy every time I rewatch it!

<3 Bonpland(@ Bonpland) link

Op sociale media zijn de commentaren over de analyse van de fan unaniem lovend. “Ik hou van deze serie, dit is de beste kinderreeks ooit gemaakt”, is een vaak terugkerende reactie. De internetgebruiker die haar relaas online deelde, zegt zelf geschrokken te zijn van de vele reacties. De makers van de reeks hebben voorlopig nog niet op het nieuws gereageerd.