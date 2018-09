Kinderen van BV's krijgen realitycheck in nieuw programma TDS

17 september 2018

13u56

Bron: VTM 0 TV Veel hebben ze niet met mekaar gemeen, alleen dat ze een bekende vader of moeder hebben. Toch gaan Tita (dochter van Joke Devynck en Johan Heldenbergh), Len (zoon van Günther Neefs), Chinouk (dochter van Dana Winner), Obi (zoon van Sabine Appelmans), Hebe (dochter van Peter Van de Veire) en Fiel (zoon van Bart Van Avermaet) samen op kamp. Voor een realitycheck, want ze maken kennis met leeftijdsgenoten voor wie het leven iets minder makkelijk is. De zes worden overgeleverd aan ‘leidster’ Evi Hanssen, die hen begeleidt tijdens het kamp, dat nauw aansluit bij Rode Neuzen Dag.

In Jong Geweld leren Tita, Len, Chinouk, Obi, Hebe en Fiel een wereld kennen die anders is dan diegene die ze gewoon zijn. “Ik ben nog nooit ongelukkig geweest”, klinkt het bij Obi. In de aanloop naar Rode Neuzen Dag, dat dit jaar in het teken staat van mentale gezondheid van jongeren op school, trekken de zes op met leeftijdsgenoten die minder zorgeloos door het leven gaan. Ze ondernemen een zware tocht met jongens en meisjes met een fysieke beperking, trekken op met tieners in een psychiatrische kliniek, gaan sporten met patiënten van het Zeepreventorium en bezoeken een zomerkamp voor jonge holebi’s en transgenders. Overnachten doen ze in een comfortabel tentenkamp in het landelijke Sinaai, waar ze ook elkaar beter leren kennen.

Helse tocht

In aflevering 1, die morgen op tv komt, worden de jongeren door hun bekende ouders naar het tentenkamp gebracht. Daar maken ze kennis met elkaar en met Evi Hanssen. Na hun eerste – korte – nacht moet de groep vroeg uit de veren om richting Dinant te trekken. Daar wacht hen niet alleen een helse tocht met veel obstakels, maar ook 4 mindervalide jongeren die samen met hen de eindstreep willen halen.

Samen met de blinde Féline (17), de 16-jarige Jonathan die in een rolstoel zit en Karolien (21) en Shannona (23), die allebei met één of twee beenprotheses door het leven gaan, trekken ze de bossen in voor een avontuurlijke beklimming. De jongeren leren elkaar kennen, delen hun verhalen, praten openlijk over de moeilijkheden in hun leven en zijn tijdens de tocht helemaal op elkaar aangewezen. Willen ze de eindmeet halen, dan is samenwerken de boodschap.