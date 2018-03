Kinderen uit 'Helden van de Kinderkliniek' krijgen superhelden cape van 'Dokter Karel' SD

27 maart 2018

17u52

Bron: VTM 0 TV Vanmiddag kregen zes kinderen die verpleegd worden in het UZA in Wilrijk en te zien zijn in 'Helden van de Kinderkliniek' op VTM de superhelden cape van 'Dokter Karel', de pop die in de reeks wordt gebruikt. Zo ook Olivia (6) die een hersentumor heeft gehad en een chemokuur volgt.

Ze krijgen de cape mee naar huis als aandenken aan hun moedige verblijf in het ziekenhuis. De cape heeft dezelfde kleur als die van 'Dokter Karel', en heeft dezelfde letter K op de rug. Die staat voor Karel, maar net zo goed voor Kracht, Kinderheld en Kinderkliniek. De kids kregen de cape vanmiddag van pedagogisch medewerker Lotte. "Want elk kind in het ziekenhuis is een held", klinkt het.

'Dokter Karel', bedacht en ontworpen door het productiehuis Geronimo, is een pop in doktersoutfit, waarin een camera is verwerkt die de ontboezemingen van de jonge patiëntjes op beeld vastlegt. De reeks levert authentieke, hartverwarmende en ontroerende beelden op.

'Helden van de Kinderkliniek' volgt de hulpverleners die het beste van zichzelf geven om jonge levens te beschermen en te redden. Oncologie, neurologie, urologie: het zijn maar enkele van de specialisaties die aan bod komen, van een eerste consultatie tot in de operatiekamer. Niet enkel de artsen spelen een cruciale rol, ook de verplegers en de pedagogische medewerkers doen er alles aan om het verblijf voor het kind zo aangenaam en leerrijk mogelijk te maken. Zij proberen een kind zoveel mogelijk kind te laten blijven, ook al is het ziek.

