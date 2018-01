Kinderen Tine Embrechts en Sven De Ridder stelen de show in 'Beste Kijkers' MVO

13u11 0 TV Een prettig weerzien in de vijfde aflevering van Beste Kijkers op woensdag 31 januari: Tine Embrechts maakt haar comeback als teamcaptain. De voorbije weken hield Ruth Beeckmans haar stoel warm, maar nu palmt Tine, die net terug is uit bevallingsverlof, haar vaste stek weer in.

Tine denkt dat ze eens een rustige avond zonder kinderen tegemoet gaat, maar dat is buiten Nathalie gerekend, die haar zonen Oscar en Emilio heeft opgetrommeld voor de ronde ‘Waar Kijken Ze Naar?’. Ook Svens zoon Joshua Dean en dochter Robin Rosy worden opgevoerd. Een verrassing van formaat voor de ouders!

Kenji en Shania bewijzen dinsdag al in Groeten Uit dat ze als geen ander commentaar kunnen leveren op tv-shows uit het verleden. Maar kunnen de kids Gooris dat even goed op programma’s die gewoon uit 2018 komen? Ook zij mogen in ‘Waar Kijken Ze Naar?’ nog één keer de show stelen.