Kinderen ontdekken op steeds jongere leeftijd porno: “Zelfs 9-jarigen kijken” MVO

22 februari 2020

07u40 1 TV ‘In Help! Mijn Kind Kijkt Porno’ gaat Evi Hanssen op onderzoek uit. Kijkt de gemiddelde Vlaamse jongere naar porno? En hou oud was hij/zij bij de ‘eerste keer’?

Ze gaat de straat op met de vraag ‘hoe oud was je toen je voor het eerst naar porno keek?’ De antwoorden zijn verrassend. Blijkbaar worden kinderen al op héél jonge leeftijd aan porno blootgesteld. “Ik was twaalf jaar denk ik”, klinkt het. “Een vriend van mij toonde mij dat. In het vijfde of zesde leerjaar. Ik denk dat ik het net daarom veel langer niét heb gekeken.”

“Ik was tien ofzo”, krijgen we ook vaak te horen. Of zelfs negen. “Het voelde wel als thuiskomen”, grapt iemand. “Echt waar.”

Klinisch seksuoloog Koen Baeten waarschuwt echter dat porno kijken op zulke jonge leeftijd niet gezond is. “Wanneer jongens regelmatig naar zulke beelden kijken, gaan ze denken dat dat normaal is. Dan gaan ze denken dat seksualiteit pornoseksualiteit moet zijn.”