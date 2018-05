Kim Clijsters keert terug naar Roland Garros... als commentator TDS

24 mei 2018

18u53

Bron: Eurosport 1 TV Van zondag 27 mei tot zondag 10 juni brengt sportzender Eurosport live verslag uit van Roland Garros. Kim Clijsters vervoegt het team van “experts” team tijdens de matchen, en zal commentaar leveren bij de Engelstalige uitzendingen en analyses maken voor de omkaderingsprogramma’s.

De tenniskijkers hoeven niets te missen: alle dagen zijn de matchen in Parijs live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Kim Clijsters zal deel uitmaken van het Europsort “experts” team. "Ik ben heel blij om op Roland Garros samen te werken met Eurosport. Ik kijk er naar uit om mijn eigen inzichten te geven over wat er nodig is om succesvol te zijn op gravel. Mijn twee finales in Parijs zullen hier zeker bij helpen", aldus de voormalig nummer één van de wereld.

“Hoewel niets de spanning van zelf te spelen kan vervangen, is het analyseren van het tornooi voor een zender als Eurosport sowieso een heel mooie ‘next best thing’. Ik kijk er vooral naar uit om samen te werken met enkele van de allergrootsten van het spelletje zoals Mats, John, Chrissie Evert en Boris Becker. Het wordt een fantastisch tornooi op één van de beste locaties in het mondiale tennis.”

Veel ogen zijn uiteraard gericht op David Goffin. De teniser moest vorig jaar, omwille van een blessure, de Porte d’Auteuil al in de derde ronde verlaten. Bij de vrouwen wil Elise Mertens na haar halve finale op de Australian Open nu bevestigen in Parijs. Ook Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer zijn zeker voor een plaats op de hoofdtabel.

Eurosport heeft intussen liefst 14 voormalige top 10-spelers in haar expert-team over de hele wereld, waaronder Boris Becker, Henri Leconte, Marion Bartoli, Vera Zvonereva, Anna Chakvetadze, Alex Corretja, Conchita Martinez, Jonas Bjorkman en Greg Rusedski.