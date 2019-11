Kim Clijsters brengt persoonlijke boodschap voor Stefan Everts in ‘Wat een Dag’: “Je bent de Roger Federer van de motorcross” SDE

Bron: VTM 0 TV Eind vorig jaar werd Stefan Everts (46) getroffen door malaria en dat had verstrekkende gevolgen voor de voormalige motorcrosslegende. In ‘Wat Een Dag’ vertelt hij over de tol die de ziekte op zijn lichaam had. Maar presentator Davy Parmentier had nog een verrassing voor Stefan: niemand minder dan Kim Clijsters verraste hem met een persoonlijke boodschap.

Na een motorcrossrace voor het goede doel in Congo liep Stefan Everts malaria op. Hij werd in een kunstmatige coma gebracht en zweefde een tijdje tussen leven en dood. Momenteel is de voormalige motorcrosslegende volop aan het revalideren, nadat zes tenen geamputeerd werden. “Het probleem met mijn voeten is eigenlijk bijzaak”, vertelt Stefan in ‘Wat een Dag’. “Ik mag van geluk spreken dat ik hier nu nog zit, dat ik het malariaverhaal heb mogen overleven. Wie had ooit durven denken dat dat mij zou overkomen? Ik heb toch altijd een risicosport gedaan en nu zou ik bijna sterven door een mug.”

Stefan, die in zijn carrière meer dan 100 wedstrijden won en tien wereldtitels in de wacht sleepte, houdt zich sterk. “Vroeger wist je: daar stopt het seizoen. Je werkt om een doel te bereiken en weet ook: tot dan heb ik een kans, en dan is ze om en is het op naar het volgende seizoen. Nu werken we aan het doel om weer zo gezond mogelijk te worden, maar we weten niet waar die finishvlag is. Ik zou toch terug graag naar het oude willen. Daar heb ik toch wel wat heimwee naar. Dat zal ook altijd blijven. Al zeg ik altijd: ik kan daar wel tegen, dat gaat wel. Ik ben daar wel sterk in.” En ook: “Ik vind dat de mensen mij moeten blijven herinneren als die grote sportman en niet als die sukkelaar die nu nog altijd met die malaria zit.”

Presentator Davy Parmentier heeft in ieder geval een fijne verrassing voor Stefan. Niemand minder dan Kim Clijsters sprak een persoonlijke boodschap in voor de motorcrosser. “Ik wou je via deze weg toch nog eventjes bedanken voor de steun en het advies die je me gegeven hebt om mijn persoonlijke uitdaging aan te gaan", vertelde ze. “Als jonge tennisspeelster volgde ik de motorcross niet van dichtbij, maar als er een artikel over Stefan Everts in de krant stond, of een interview met Stefan Everts, dan heb ik dat altijd met veel interesse gelezen. En ik haalde er steun, motivatie en advies uit, ik kon het gebruiken om net dat tikkeltje meer discipline te leren, motivatie te krijgen en harder door te bijten na blessures.” Kim vertelde ook hoe ze de motorcrosssport tegenwoordig wat van dichterbij volgt, nu ook Stefans zoon Liam zich aan de sport waagt. “Om je in tennistermen te omschrijven: Stefan Everts is de Roger Federer van de motorcross. Blij dat ik je de laatste jaren heb leren kennen, doe zo verder", besluit ze.