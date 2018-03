Kijktip voor dit weekend: ‘Annihilation’, de eerste sciencefictionfilm van Netflix die écht goed is



avh

23 maart 2018

17u00 0 TV Als het om scifi-films gaat is de vierde keer de goede keer voor Netflix. Na drie matige films (‘Bright’, ‘The Cloverfield Paradox’ en ‘Mute’) laat Netflix een absolute topper op ons los. ‘Annihilation’ wordt bedolven onder lovende reacties en zelfs nu al een cultklassieker genoemd. Niet moeilijk, want de film is geschreven en geregisseerd door Alex Garland, de man die cultfilms ‘The Beach’ schreef en ‘Ex Machina’ regisseerde. Topacteurs Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh en Oscar Isaac zijn bovendien in erg goede doen.

Netflix heeft opnieuw toegeslagen en een parel van een grote filmstudio afgesnoept, deze keer is Paramount het kind van de rekening. Netflix weet beter dan welke filmstudio ook wat kijkers graag zien, dus kocht het bedrijf ‘Annihilation’ over van Paramount toen daar twijfel over de film de bovenhand nam. Het resultaat: een nieuwe Netflix-hit en ongetwijfeld een pak nieuwe abonnees.

‘Annihilation’ speelt zich af in een groot natuurpark waar na een mysterieuze inslag op de vuurtoren een grote kleurvlek over het landschap neerdaalt. Al snel wordt duidelijk dat de vlek ingrijpende effecten heeft op de natuur. Natalie Portman trekt met vier andere wetenschapsters naar het gebied, waar alle voorgaande militaire expedities spoorloos zijn verdwenen.

‘Annihilation’ is een slimme sciencefictionthriller met schitterende special effects. Eigenlijk is het jammer dat we een dergelijke film niet op het grote scherm kunnen bewonderen, maar dat zal Netflix terecht worst wezen. Regisseur Garland weet een verbluffende nieuwe wereld te creëren die tegelijk bevreemdend en vertrouwd aanvoelt. Prachtig.

‘Annihilation’ is nu beschikbaar op Netflix.