Kijkers vragen om Netflix-reeks ‘Rick and Morty’ te annuleren nadat verontrustende video van maker opnieuw opduikt BDB

15 augustus 2020

14u58

Bron: NB 0 TV Verschillende tv-kijkers hebben Adult Swim, een onderdeel van Cartoon Network, aangeschreven met de eis om de animatieserie ‘Rick and Morty’ van het scherm te halen. Het protest komt er nadat een controversieel filmpje uit 2009 van maker Dan Harmon (47) opnieuw onder de aandacht is gekomen op sociale media. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In de bewuste video, een parodie op de serie ‘Dexter’, lijkt het alsof Harmon een babypop verkracht. Het filmpje dateert uit 2009 en is onderdeel van een pilootaflevering die de scenarioschrijver op dat moment aan het maken was. In 2018 kwam Harmon hiervoor al eens onder vuur te liggen. Hij excuseerde zich toen uitgebreid. “Het enige waar ik in geslaagd ben, is om mensen te choqueren”, vertelde hij toen. “Ik heb me snel gerealiseerd dat de inhoud enorm smakeloos was en daarom heb ik de video ook offline gehaald. Ik verontschuldig me bij iedereen die dit heeft moeten zien.”

Ondanks die publieke excuses doet de video nu weer de ronde op sociale media, wat een nieuwe golf van protest veroorzaakt. “Ik bekijk nooit meer een aflevering van ‘Rick and Morty’”, schrijft iemand op Twitter. “Deze show moet verbannen worden en de makers ontslagen", laat een andere kijker dan weer weten. Al krijgt Harmon ook veel steun van fans. “Willen jullie ‘Rick and Morty’ stopzetten voor iets dat de maker 11 jaar geleden gedaan heeft. Wat belachelijk!”, komen sommige twitteraars voor Harmon op.

De kans dat Adult Swim ‘Rick and Morty’, ook te bekijken op Netflix, zal annuleren is trouwens bijzonder klein. Na de vorige storm van controverse in 2018 maakte de directie al duidelijk dat de show zou blijven doorlopen. Momenteel zijn er nog zes seizoenen van de animatieserie besteld.

Rick and Morty creator really is disgusting for this. I will NEVER watch another episode again. pic.twitter.com/kCU8eixllK 🌹(@ Bee_Low_) link

Cancel Rick and Morty! BAN THIS SHOW! FIRE THE CREATORS! Muuurlene(@ G__Cho) link

Dan Harmon pushes the limits of good taste every week a new episode of Rick and Morty comes out, but y’all wanna get the show canceled over an 11 year old video? pic.twitter.com/RYNaBfBUFQ Speezy F Baby(@ the_spies_knees) link