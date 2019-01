Kijkers van VIER, VIJF en ZES krijgen gerichte tv-reclame kv

17 januari 2019

21u14

Bron: Belga 0 TV SBS België experimenteert sinds september met gerichte reclame tijdens live tv-kijken, zogenaamd ‘addressable advertising’. De moederholding van de commerciële zenders Vier, Vijf en Zes biedt de adverteerder dezelfde precieze "targeting-mogelijkheden" als sociale media, maar dan gecombineerd met het ruime bereik van televisie. Dat heeft Peter Quaghebeur, CEO van SBS, vanavond gezegd.

SBS selecteert met data-analyse huishoudens met bijvoorbeeld jonge kinderen, een tuin of een hond. De gegevens van die tv-kijkers komen van bedrijven als Bisnode van mensen die toestemming hebben gegeven om hun data te gebruiken. "Zij krijgen een gerichte spot te zien. De adverteerder betaalt meer per contact, maar in totaal betaalt hij minder omdat zijn bereik selectiever is. De ontwikkeling van deze techniek kostte ons bloed, zweet en tranen. Maar ze staat er", aldus Quaghebeur tijdens de voorstelling van de voorjaarsprogrammering van de zenders.

Hij maakt zich sterk dat SBS de eerste tv-groep is op het Europese vasteland die zoiets doet. "Van overal komen collega's kijken naar onze aanpak", benadrukt Quaghebeur. "We halen adverteerders van Facebook en Google terug naar de televisie. En we trekken met SBS Smart Ad zelfs klanten aan die eerder niet op tv adverteerden. Bijvoorbeeld een bedrijf dat producten voor honden- en kattenverzorging produceert. Die adverteerder kwam niet op tv, maar heeft in 2018 twee addressable-campagnes geboekt en komt dit jaar terug."

In 2019 wil SBS het aantal campagnes verdubbelen. SBS België is onderdeel van De Vijver Media. Telecomgigant Telenet, dat in handen is van het Amerikaanse Libety Global, is hoofdaandeelhouder van De Vijver Media. SBS past dit soort van reclame alleen toe bij kijkers die klant zijn bij Telenet.

Daarnaast biedt SBS ook de "pauzeknopreclame" aan. "Als de kijker op de pauzeknop drukt, komt er in plaats van het zenderbeeld net voor of in het programma een commerciële pancarte en die zie je meteen. Dit aanbod kan nationaal en zenderbreed gaan. Ook hiervoor komen de adverteerders opnieuw bij ons.”