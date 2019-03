Kijkers reageren verdeeld op documentaire over Michael Jackson KD

08 maart 2019

21u59 0 TV Zowel bij ons op Canvas als in Nederland wordt momenteel de documentaire ‘Leaving Neverland’ uitgezonden. In de documentaire getuigen twee mannen over het seksueel misbruik van wijlen Michael Jackson. Heel wat fans reageren vol ongeloof op de aantijgingen, anderen geloven de slachtoffers dan weer wel. Op Twitter klinken de reacties over de documentaire heel verdeeld.

Heel wat kijkers reageren verontwaardigd op de getuigenissen van de twee heren. Vooral de rol van de ouders in het verhaal kunnen velen niet begrijpen. Zowel believers als non-believers wijzen de moeders, die eveneens getuigen, aan als medeverantwoordelijk. “Ik begrijp die ouders gewoon niet", is een reactie die vaak geuit wordt op sociale media. Niemand lijkt het te kunnen begrijpen dat ouders toestaan dat hun kind dagenlang bij een volwassen man gaat logeren. En al helemaal niet dat ze het oké vonden dat hun kind dan op dezelfde kamer en in hetzelfde bed sliep.

(lees verder onder de tweets)

Ik snap gewoon niet zo goed dat je dit toestaat als ouders, een vriendschap met een volwassen man en een tiener. Zo intens. Hoe kun je dat niet zien??!! #LeavingNeverland mari_que?(@ watzijnweuit) link

Je laat je kind met een volwassenen man slapen. En denkt: Jahoor prima! #leavingneverland pic.twitter.com/Qi4xAijbFP Michael Kouwenhoven(@ mkouwenhoven) link

Mijn hoofd ontploft. Die ouders? Hè? Hoe dan? #leavingneverland Daphne(@ ikbendaph) link

Ik vind het nu al wat ongemakkelijk. Maar begrijp die ouders ook niet zo. Wat zou jij doen als ouder..? Was het dan toch zijn status? #LeavingNeverLand Fiona Citroen(@ FionaCitroen) link

Bij het eerste stuk van de docu denk ik vooral: hoe bedoel je: 'Mijn zoon sliep bij Michael'? Hij was 10 moeder! Je zoon was 10! Waar was jij???!! Onbegrijoelijk #LeavingNeverland Miranda Gommans(@ TekstEnKantoor) link

#LeavingNeverland Hoe kun je als moeder toestaan dat je jonge kind zolang alleen is met een volwassenen. Soms weken. En zelf in een gastenkamer verderop gaat/moet slapen. Tonneke(@ ton566) link

Natuurlijk is het niet normaal om je kind in hetzelfde bed te laten slapen met Michael Jackson. #LeavingNeverland Sebastiaan Boers(@ sebasboers) link

Het ‘kinderlijke’ gedrag van Michael Jackson roept ook heel wat vragen en bedenkingen op. “Tegenwoordig krijgen dit soort mensen een diagnose”, schrijft iemand op Twitter. “Ik zie een man die nog kind is of kind wil zijn”, reageert iemand anders. Een gebruiker concludeert dat, ongeacht of de verhalen waar zijn of niet, er duidelijk iets mis was met de zanger. Sommigen wijten dat aan het feit dat de zanger opgroeide in de spotlight. “Het zegt genoeg over kinderen die vanaf zo jong geen kinderleven hebben.”

(lees verder onder de tweets)

Tot nu toe zie ik vooral een man die zelf een kind is of wil zijn en genegenheid zoekt naar een 'normaal" familie leven..dat zegt genoeg over kinderen die vanaf zo jong geen kinderleven hebben gehad of hebben.. #LeavingNeverland danny hofman(@ danny_hofman) link

Door die docu begrijp ik Michael Jackson. Hij was gewoon zelf nog een kind! #LeavingNeverland #NPO3 Angelique(@ Ponylipjes) link

In 't eerste uur van #LeavingNeverland krijg ik een indruk dat MJ een eenzame man was op zoek naar vriendschap. Iemand die nog kind was, geen benul van leeftijd. Tegenwoordig krijgen dit soort mensen een diagnose. Overigens is evt misbruik niet goed te praten. Thijs Verhoeven(@ ThijsVerhoeven) link

Ik weet het allemaal niet zo goed #leavingneverland Dat er iets mis was met #MichaelJackson is duidelijk, maar hij is ook zielig en kinderlijk. Lastig om hierover goed te oordelen, zeker als er een al bijna 10 jaar dood is.. Femke van Arendonk(@ Fvanarendonk) link

De mensen die de twee mannen die getuigen geloven, hebben daar hun redenen toe. Een gebruiker vindt het verontrustend dat Michael zelf zegt dat hij het liefst bij de kinderen is. “Mij wel duidelijk dit”, besluit ze. Ook anderen blijven het onnatuurlijk vinden dat een volwassen man zulke vriendschappen aangaat met minderjarigen. Zeker de band die hij met Jimmy had, vinden velen wat vreemd. “Je zou bijna denken dat Michael verliefd was”, klinkt het online. Dat het verhaal van de andere getuige helemaal anders klinkt en niks met liefde te maken heeft, maakt het volgens enkelingen ook aannemelijker om te geloven dat het ook effectief gebeurd is.

(lees verder onder de tweets)

#LeavingNeverland ik ben het liefste op een podium ( logisch) en bij een kind van 7 ( niet logisch). Mij wel duidelijk dit. kim van zeben(@ kimvanzeben) link

#LeavingNeverland een volwassen vent die zulke vriendschappen met kleine kids aangaat..tja. De muziek blijft goed das een feit Niels D.(@ HouseOfReviews1) link

je zou bijna denken dat Michael verliefd was #jimmy #leavingneverland niet belangrijk(@ TanteKee) link

Wat het nog aannemelijker maakt is dat het twee verschillende verhalen zijn. 1 lijkt bijna lovestory (ondanks fout!!) en 1 ordinary abuse #leavingneverland niet belangrijk(@ TanteKee) link

De believers wijzen er ook op dat de jongens, volgens hen, geen enkele reden hebben om over de feiten te liegen. “Waarom zouden ze liegen wetende dat de meerderheid hen toch nooit zou geloven?”, vraagt iemand zich af. Dat de verhalen heel gedetailleerd zijn, voegt ook toe aan de geloofwaardigheid, aldus gebruikers. “Zoiets kun je toch niet verzinnen?”, klinkt het. Fans van Michael Jackson die de getuigen niet geloven, vinden dat de vele uitgebreide details er net op wijzen dat het verhaal verzonnen is. Volgens hen kan niemand zich zoveel uit z’n kindertijd levendig herinneren.

(lees verder onder de tweets)

Waarom zouden deze jongens liegen wetende dat de meerderheid ze toch nooit zouden geloven?#MichaelJackson #LeavingNeverland ツ EĿiẔE 🇳🇱(@ ELIZE_NL) link

Wat erg. Zoiets KUN je toch niet verzinnen? #LeavingNeverland Sebastiaan Boers(@ sebasboers) link

Dat argument dat je de docu wel moet geloven, vanwege de vele details slaat werkelijk nergens op. Zo'n beetje niemand weet nog zoveel details van toen ze 7/8 jaar oud waren. Sinds 2013 heeft Robson echter genoeg tijd gehad om deze details te bedenken... #LeavingNeverland Stefan Schepers(@ Stefan4843) link

De fans van Michael, die de zanger vurig blijven verdedigen, menen dat de getuigen betaald kregen om grove leugens over de popster te verkondigen. Zij noemen de mannen online kortweg “slechte acteurs” en “geldwolven”.

(lees verder onder de tweets)

Ik geloof er niks van.. geldwolven #LeavingNeverland Johnny(@ stekker010) link

Ik geloof er niets van. Zelfs slecht geacteerd. Hoeveel zijn die mensen betaald? #TooLate #RIPMichaelJackson #terzaketv #LeavingNeverland Studio_2030(@ Studio_2030) link

Ik ruik leugens #LeavingNeverland Nesh(@ crazineshh) link

Online groeit de kritiek wel op de fans die de zanger zonder meer verdedigen. Zij wijzen erop dat bekende mensen wel vaker wegkomen met dergelijke praktijken omdat ze macht en geld hebben. Recent vielen er al nog bekende mensen van hun pedestal nadat er slachtoffers van seksueel misbruik naar buiten kwamen. Dat ze door hun beroemdheid automatisch onschuldig zouden zijn, willen sommige mensen dan ook niet langer pikken. “Een getalenteerde man kan ook een heel duister kantje hebben", besluit iemand op Twitter. Een andere gebruiker vat het zo samen: “‘Hij doet zoiets niet. Hij zou zoiets nooit doen.’ Dat is precies de reden dat seksueel misbruik kan plaatsvinden.”

Die Michael Jackson fans zijn hun held wel heel erg aan het verdedigen #LeavingNeverland Dat gehannes met die kinderen van die MJ. Een getalenteerde man kan toch een heel duister kantje hebben. Een viezerik was het. #Theonlykingiselvis Schortinghuis🇳🇱(@ Schortinghuis1) link

Trouwens zijn wel vaak bekende mensen die er makkelijk mee weg komen he? Worden toch wel verdedigd door “fans” #LeavingNeverland Dirk1991(@ dirkk1991) link

“Hij doet zoiets niet. Het is onmogelijk dat hij ooit zoiets zou doen.” Is precies de reden dat seksueel misbruik kan plaatsvinden. #LeavingNeverland Rowan(@ Rowan_Geleijnse) link

Wie na het zien van de documentaire of na het lezen van dit artikel met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.