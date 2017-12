Kijkers razend: Gordon trouwt met... geen van beiden

Bron: ANP/BuzzE - AD.nl 5 Screenshot RTL TV Televisiekijkend Nederland zat vanavond op het puntje van hun stoel voor het einde van de zoektocht naar een ideale echtgenoot voor presentator en voormalig zanger Gordon. In de laatste aflevering van ' Gordon gaat trouwen ... maar met wie' op de commerciële zender RTL4 maakte 'Goor' duidelijk dat hij niemand ten huwelijk gaat vragen.

Zowel de bedeesde horeca-ondernemer Rogier als de goedlachse Italiaanse steward Manuel kreeg niet het gehoopte huwelijksaanzoek. De achtste en laatste aflevering van Gordon gaat trouwen...maar met wie? speelde zich af in Zuid-Afrika. Gordon had twee potentiële huwelijkspartners naar Kaapstad meegenomen en stelde zijn keuze uit tot het allerlaatste moment.

Een dag voor de grote dag had hij nog een date met beide mannen. Gordon nam beiden mee op safari. Het zou een keuze worden tussen de stabiele Hollandse Rogier, die vader is van een dochtertje, en de aantrekkelijke psycholoog en banketbakker uit Rome die van beroep steward is.

"Ik heb een keuze gemaakt in mijn hoofd en in mijn hart en die keuze is vandaag bevestigd'', zei Gordon tijdens de safari. Aan al zijn gasten op het huwelijk, dat niet doorging, legde hij uit waarom hij alleen bij het altaar stond, zonder bruidegom aan zijn zijde: "Het is misschien wel de moeilijkste keuze uit mijn leven, maar de meest wijze en verstandige. Als ik niet 100 procent kan geven aan iemand die wel 100 procent aan mij zou geven, dat zou ik nooit met mezelf kunnen verenigen."

Manuel en Rogier hoopten tot het laatste moment ten huwelijk te worden gevraagd, maar reageerden sportief. "Zo is het leven", antwoordde Manuel aan Gordon. ''Het gaat erom dat jij gelukkig bent. En ik heb liever een goede vriend dan een echtgenoot voor een jaar", zei de Italiaan.

Aan Rogier legde Gordon uit dat hij de vlinders in zijn buik miste. "Als ik je nu zou vragen, vraag ik iets dat niet overeenkomt met mij als mens, als persoon'', verklaarde Gordon. Leidenaar Rogier knikte begrijpend, maar reageerde achteraf ook teleurgesteld. Rogier: "Het is alles of niets. Ik ben heel blij dat Gordon zo eerlijk tegen zichzelf is geweest en ook tegen mij.

Op sociale media waren de reacties niet mals op de ontknoping van Gordon gaat trouwen... maar met wie? Een deel van de kijkers voelde zich bedonderd door de programmamakers. Sommigen betichten RTL ervan dat alles voor de kijkcijfers was, zie onder.

De finale is volgende week volledig te zien op Vitaya.

Wat een deceptie.

Ik moet me nu bezatten.

Op donderdag.

Ik heb namelijk wéken van m’n leven verspild aan deze poppenkast! #Gordongaattrouwen Hester Zitvast(@ hesterzitvast) link

#Gordongaattrouwen bedankt voor de kijkcijfers...u kunt weer gaan Edwin(@ evonkje) link

Het nieuws heeft Amerika ook al bereikt #GordonGaatTrouwen pic.twitter.com/HqDmE3UvVj April Ludgate, professional drinker(@ ZegMaarCJ) link

Grappig, al die serieuze reacties op #GordonGaatTrouwen. Instemming, afkeuring, boosheid. Maar dat het programma volledig gescript is lijkt de meesten te ontgaan. Kijkersbedrog? Nee hoor, tenzij je gelooft in sprookjes! AbTweet(@ AlbieTweet) link

Hier alvast de volgende uitzending van ‘Opgelicht in het Buitenland’ over nepbruiden #Gordongaattrouwen pic.twitter.com/pFPbmwFEIM 👌C.(@ CDHVDS) link