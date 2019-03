Kijkers raken niet uitgepraat over ‘borsten’-rel in Nederlandse ‘Pop-uprechtbank’

07 maart 2019

14u49

Bron: SBS6 2 TV De aflevering van ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ - de Nederlandse versie van ‘Pop-uprechtbank’ , waar rechter Frank Visser kwesties en conflicten oplost voor de gewone man - beroert de gemoederen in tv-land. In de uitzending wou Erika aankaarten dat haar huwelijksdag compleet in het water was gevallen, vanwege haar uitpuilende boezem in haar naar eigen zeggen mislukte trouwjurk.

De droombruiloft van Erika en Ramon had hun mooiste dag moeten worden, maar draaide uit op een nachtmerrie. Naar eigen zeggen omdat de borsten van Erika letterlijk uit haar jurk puilden. Volgens het koppel is dat de schuld van naaister Trees van de bruidsmodezaak waar Erika haar jurk op maat had laten maken.

Kipfilets in boezem

Omdat Trees vond dat het te laat was om de jurk opnieuw te maken, kwam ze met een even opmerkelijk als bedenkelijk plan op de proppen: om een betere pasvorm te bekomen werden twee kipfiletjes mee in de boezem van Erika gestoken. Maar daardoor was haar boezem veel te aanwezig, en heeft dit niet alleen haar huwelijksfeest, maar ook al haar trouwfoto’s verpest. “Als ik de foto’s opnieuw bekijk, dan denk ik: dat ben ik niet”, aldus Erika. “Ik had het idee dat ik een sekspop was.”

Naaister Trees schreeuwt haar onschuld uit en meent dat de jurk tijdens de eerste pasbeurt prima zat. Maar volgens bruid Erika is dat gelogen: zij zegt dat ze de jurk nooit heeft gepast en dat de naaister haar beloofde “dat het wel in orde zal komen”. Er werd zelfs een expert ter zake bijgehaald: Mary Borsato, de moeder van Marco, die een eigen bruidswinkel runt. Ook zij was van mening dat de jurk niet goed gemaakt werd door de naaister. Mr. Frank Visser trad bij en besloot dat naaister Trees nu 540 euro aan Erika moet betalen.

Daar is niet iedereen het duidelijk mee eens. Op Twitter brak dan ook een heuse discussie los. “Waarom zag Erika pas na haar trouwdag dat de jurk niet paste?”, klinkt het onder meer. De emoties laaiden hoog op.

Ze vindt de foto verschrikkelijk vanwege haar jurk, maar de foto is wel ingelijst. #mrfrankvisser pic.twitter.com/sxSEX9Cyyo Marjolijn van de Gender(@ marjolijn1994) link

Dus met deze uitspraak wil hij zeggen ... je koopt iets waar je toch niet 100% achter staat of toch jiet tevreden mee bent... gebruikt t en daarna zeg je “ik vind het toch niet goed” en wil mijn geld terug ....#mrfrankvisser KingKurt046(@ KingKurt046) link

Je zou toch denken dat het op je trouwdag in de eerste plaats gaat om je bruid(egom), familie, vrienden, gezelligheid. Ipv om een jurk. Hou toch op zeg. #mrfrankvisser Liesbeth(@ SensiLies) link

Ik mis iets in dit verhaal denk ik. Ik heb mijn trouwjurk binnen 3 maanden geloof ik wel 10 keer aangehad om alles te checken 🤔 #mrfrankvisser Bianca Bodde(@ biancabodde) link