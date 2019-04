Kijkers ontdekken nieuw detail in Netflix-docu over Maddie McCann: “Dit kan doorbraak betekenen” TDS

17 april 2019

10u55

Bron: 9news/Twitter 111 Showbizz De achtdelige documentaire ‘The Disappearance of Madeleine McCann’ staat nu al even op Netflix, maar nog steeds raakt de wereld niet uitgepraat over de zaak. Zeker niet nu aandachtige kijkers én oud-inspecteur Colin Sutton een nieuw element hebben ontdekt, dat de verdwijningszaak volgens hen in een stroomversnelling zou kunnen brengen.

Op 3 mei 2007 werd de wereld opgeschrikt door een verontrustend bericht: de driejarige Britse Maddie McCann was verdwenen tijdens haar familievakantie in de Portugese Algarve. De ouders hadden hun kinderen alleen gelaten om met vrienden te gaan eten in een nabijgelegen restaurant. Ze was alleen in de hotelkamer in Praia da Luz, maar daar waren achteraf geen sporen van inbraak of ontvoering te vinden. In de jaren nadien volgden verschillende onderzoeken, reconstructies en verdachtmakingen, maar steeds zonder veel resultaat. De Netflix-documentaire werpt een nieuw licht op de verdwijning van Madeleine McCann. Kate en Gerry McCann, de ouders van de vermiste Maddie, hebben geweigerd mee te werken aan de documentaire.

Nieuwe methodes

Hoewel de reeks al een tijdje op het streamingsplatform staat, draait de geruchtenmolen nu weer op volle toeren, nadat kijkers een nieuw element hebben ontdekt. In de zaak komt immers het feit aan bod dat politiehonden destijds een lijkgeur hebben gevonden in de slaapkamer van de ouders en in de woonkamer. Daarnaast heeft een getrainde hond op dezelfde plek in de woonkamer vastgesteld dat daar bloedsporen waren.

Diezelfde honden hebben ook gespeurd naar de lijk- en bloedgeur op de kleding en spullen van de familie McCann. Er zijn toen sporen geconstateerd op de kleding van Kate McCann en op de lievelingsknuffel van Madeleine, die in haar bed lag. Ook zijn in de huurauto die de familie 25 dagen ná de verdwijning van Madeleine huurde, nog DNA-sporen gevonden.

Het rapport over de DNA-sporen werd destijds in het Engels opgesteld. Daarna werd het naar het Portugees vertaald voor de lokale diensten. Maar de Portugese rechercheurs kregen enkel een samenvatting te zien, dat incompleet was en waar niet alle bevindingen correct in werden weergegeven. Alipio Ribeiro, hoofd van de Portugese juridische politie, verklaarde later dat de sporen die in de huurauto van de McCanns gevonden werden, niet met zekerheid toegeschreven konden worden aan het verdwenen meisje Maddie. Hij beweerde verder dat de berichten in de media - dat de sporen voor 100% overeenstemmen met het DNA van Maddie - niet kloppen. De ouders werden niet in staat van beschuldiging gesteld, noch gearresteerd.

Anno 2019 staat de technologie echter veel verder. Er zijn intussen veel nieuwe technieken en methodes op vlak van DNA-onderzoek, en door de documentaire wordt er nu pas stilgestaan bij het feit dat er mogelijk nieuw bewijs aan het licht zou kunnen komen, mochten de stalen van destijds opnieuw worden onderzocht. Het zou het hele onderzoek een nieuwe wending kunnen geven, mocht vandaag blijken dat de sporen wel degelijk van Madeleine waren.

(lees verder onder de foto)

Onderzoek liep fout

Speurende kijkers van de documentaire én de Britse detective Colin Sutton, een ex-speurder van Scotland Yard zijn er nu van overtuigd dat het onderzoek daar fout liep. Op sociale media laten velen weten dat die piste opnieuw onderzocht moet worden, iets wat ook Sutton - die tijdens zijn loopbaan meer dan dertig verdwijningszaken wist op te lossen - beaamt.

“Mochten er vandaag nieuwe testen worden uitgevoerd op het gevonden DNA-materiaal, dan kan dat voor een doorbraak zorgen”, zegt de detective in een podcast van Nine News, waar elke week een aflevering van de Netflix-reeks besproken wordt. “Die auto werd weken na haar verdwijning gehuurd. Maar volgens alle informatie die tot nu voorhanden is, is het onmogelijk dat zij nog in die wagen kon gezeten hebben. Als het nu tóch haar DNA zou zijn, hoe kwam ze dan in die wagen terecht, terwijl ze al drie weken vermist was?”

Ook forensisch expert Dr. Mark Perlin komt aan het woord tijdens de bespreking. “Als het laboratorium voor nieuwe informatieve data kan zorgen, ook al zijn die complex en gemengd, dan kan een enorm onrecht mogelijk de wereld uit worden geholpen. Dan kunnen we voorkomen dat schuldigen niet worden veroordeeld en dat onschuldigen in de cel belanden. Wat nu nodig is, is een objectief en accurate interpretatie van het DNA-materiaal, dat de zaak kan oplossen. Op zijn minst op wetenschappelijk niveau.”

De politie geeft geen commentaar op deze denkpiste en zegt enkel dat het onderzoek nog lopende is. Ook Kate en Gerry McCann blijven ontkennen iets te maken te hebben met de verdwijning.

@metpoliceuk @leicspolice @theresa_may @sajidjavid Yes or No? Do you plan to thoroughly investigate, by means of advanced DNA techniques, the disappearance of Madeleine #McCann ? If not why & why is Op Grange in existence & funded 2 the tune of £millions https://t.co/YR1p9XxT4k Clarice(@ Jeepy36) link

So much in the latest #maddiepodcast that one has to listen again to digest all the information.the #mccann s can’t be happy with all this why has no one still showed any interest in having the new advanced DNA testing done.why aren’t the ‘innocent #mccanns not demanding it ? The Ponce of Dubai(@ The_Truth_II) link

Listened to the new podcast episode by @saunokonoko. I am thankful for his research and his perseverance in the case of DNA. I hope that it leads to new dynamics in the case and puts a stop to the #McCann lies. Velma Dinkley(@ VelmaDi42614172) link

As much as the parents want all the attention its not about them its about a little girl that deserves better than the piss poor excuse of an investigation , an investigation team that are ignoring FREE help from a DNA scientist why ? , #McCann #coverup #corruption #scam ☆BELFAST BANSHEE☆(@ mccannscamexpos) link