Kijkers maken met hun smartphone nieuwe rubriek in 'Iedereen beroemd' KDL

06 maart 2018

12u42

Bron: VRT 0 TV "Hoe was jouw dag?" Hoe vaak krijg of stel je die vraag aan het einde van je dag aan je partner, je kinderen, je buurvrouw of je collega op de trein? Vanaf dinsdag 6 maart kan het antwoord simpel zijn: "kijk maar eens naar mijn filmverslagje in Iedereen beroemd vanavond!"

Het Eén-programma 'Iedereen beroemd' pakt vanaf vandaag namelijk twee keer per week uit met de gloednieuwe rubriek én gelijknamige app #dedag. Elke dinsdag en elke vrijdag ziet de kijker 's avonds het resultaat van hetgeen mensen via de app in de loop van de dag hebben doorgestuurd. De ideale manier om te voelen wat er die dag in Vlaanderen heeft geleefd.

Wat mensen doorsturen kunnen zowel kleine als grote gebeurtenissen zijn, zoals de eerste kop koffie of gekke kantooravonturen. Of kleine opdrachten die 'Iedereen beroemd' elke week geeft via de app: hoe wapen jij je tegen de vrieskou of hoe vier jij Pasen bijvoorbeeld. Uit alle smartphonefilmpjes die die dag zijn binnengelopen via de app, maakt de redactie de mooiste selectie voor antenne.

De app is gratis te downloaden in de Appstore of in de Google Play store.