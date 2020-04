Kijkers kwaad op Charlot en Charlotte van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “Zo smerig gespeeld van die twee” JD

07 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV In ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ mogen Charlot (27) en Charlotte (29) naar de battles. Maar hun tactisch spel heeft kwaad bloed gezet bij de andere duo’s. Én bij de kijkers: “Zij zijn nu al de grootste verliezers”, klinkt het in Dag Allemaal.

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ is een felle strijd. Dat heeft de tweede lichting duo’s duidelijk getoond door elkaar rigoureus aan te pakken. Charlot en Charlotte kregen eerder een schamele score van 48/100, en voelden de eliminatie boven hun hoofd hangen. Om hun hachje te redden, beslisten ze dan maar de Jamaicaanse ­keuken van Kim en Charlotte amper 2 op 10 te geven, waardoor die met 46/100 de wedstrijd moest verlaten. Niet zo’n fraaie manier om door te stoten naar de volgende ronde. En mag het eigenlijk wel?

Geschrokken

“In dit format zijn de kandidaten vrij om het spel tactisch te spelen als ze dat willen”, klinkt het bij VTM. “En Kim en Charlotte kregen van Sergio en Marcelo de laagste score, dus ook volgens de jury moesten zij de wedstrijd verlaten. Als zender zijn we wel geschrokken van de vele heftige reacties.”

Die liegen er inderdaad niet om. Op de Facebook-pagina van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ penden honderden boze kijkers hun ongenoegen neer, gaande van “Een schande, smerig gespeeld” en “Uit pure schaamte zou ik niet eens een restaurant dúrven te openen” tot “Charlot en Charlotte zijn nu al de grootste verliezers.” Het regende ook commentaar op de social media van de meisjes zelf. Die waren de ochtend na de uitzending zelfs offline gehaald.

Die tsunami aan ongenoegen heeft het duo toch enigszins verrast. “Het was misschien wel te verwachten dat we kritiek zouden krijgen op onze aanpak”, zeggen Charlot en Charlotte, “maar dat het zulke proporties zou aannemen... Op het moment dat we punten moesten geven, wilden we ons heel graag kunnen bewijzen in de volgende ronde.Daarom hebben we het spel op die manier gespeeld.”

“In shock”

Intussen blijven Kim en Charlotte verbouwereerd achter: “We hebben hier geen woorden voor en zijn totaal in shock.”

En de tactiek van Charlot en Charlotte zorgt ook bij de andere duo’s voor een bittere nasmaak. “Wij zouden veel liever met opgeheven hoofd naar huis gaan, dan het spel zo te spelen”, aldus Dominique en Wendy. “Dit valt echt niet goed te praten”, vinden ook Ayse en Lorenzo. In de battles zullen Charlot en Charlotte het moeten opnemen tegen Mira en Anne-Sophie, de grote winnaars van de eerste lichting.

