Kijkers in diepe rouw na reportage: vader sterft aan kanker, amper drie uur nadat hij pasgeboren dochter ziet TDS

26 oktober 2019

16u29

Bron: Channel 4/Metro UK 2 TV De Britse tv-kijkers zijn in diepe rouw. Gisteren werd voor het goede doel ‘Stand Up To Cancer’ een reportage uitgezonden over Brett Kinloch, een 31-jarige man die vier jaar lang tegen een agressieve hersentumor vocht. Net op het moment dat zijn vrouw Nicola moest bevallen, werd zijn toestand kritiek. Het werd een race tegen de klok om ervoor te zorgen dat Brett zijn pasgeboren dochtertje alsnog nog in de armen kon sluiten. En dat liet niemand onberoerd.

Brett Kinloch was een leraar uit Bedfordshire, een plaatsje in de regio East of England. In 2015 kreeg de Britse man te horen dat hij een agressieve hersentumor had. Hij kreeg oorspronkelijk te horen dat hem nog amper 12 maanden gegund waren. Toch bleef hij altijd strijdvaardig en was hij niet van plan om de tumor te laten winnen. Hij had dan ook een doel om voor te leven: samen met zijn vrouw Nicola hadden ze al twee dochtertjes, Freya en Ella, en hun derde meisje was op komst. Het gezin was bijzonder hecht en Brett en Nicola steunden elkaar door dik en dun.

Toch sloeg het noodlot toe. Net toen Nicola zich naar het ziekenhuis repte om er te bevallen, ging de toestand van Brett plots enorm achteruit. Ook Brett werd in allerijl naar het hospitaal gebracht, en zo gebeurde het dat de beide partners in twee verschillende ziekenhuizen terechtkwamen, op meer dan 30 kilometer van elkaar.

Race tegen de klok

Toen Nicola vernam wat er gebeurd was, had ze meteen een missie klaar: zo snel mogelijk bevallen zodat Brett hun dochtertje nog zou kunnen zien voor hij stierf. Ze slaagde in haar opzet: amper 50 minuten na de geboorte van hun kindje werden moeder en dochter ontslagen uit het ziekenhuis. Ze haastte zich naar haar echtgenoot, zodat Brett hun wondertje Ariya toch nog even in zijn armen kon leggen.

“Er bestaat geen enkele twijfel over, hij wachtte op haar”, vertelde Nicola. “Ik wilde gewoon daar geraken, het stond buiten kijf dat we op tijd zouden komen. Ik heb onze dochter naast zijn gezicht gelegd. Daarna nam hij haar in zijn armen en wreef hij zachtjes over haar haartjes.” Drie uur later overleed Brett in het ziekenhuis.

Bedroefde reacties

De Britse kijkers zijn enorm aangedaan door het verhaal. In geen tijd ging de reportage viraal op sociale media en regende het bedroefde, maar ook hartverwarmende reacties. “Ik was hier helemaal niet klaar voor. Dit is het meest trieste verhaal dat ik ooit heb gehoord”, klonk het op Twitter. Of ook: “Wat een rollercoaster, ik zit hier zo hard te huilen”, “Wat kan het leven hard zijn. Ik ben totaal verscheurd door dit te zien” en “Het verhaal van Brett heeft me hard getroffen. Het was hartverscheurend, kanker is zo verschrikkelijk. Het herinnerde me eraan hoe gelukkig ik ben dat mijn mama nog steeds in mijn leven is. Ook zij had een hersentumor, en hoewel er een kans is dat het misschien terugkomt, ben ik zo gelukkig dat ze er doorheen is gekomen.”