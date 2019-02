Kijkers eisen massaal ontslag van experte die boekje te buiten gaat in ‘Blind Getrouwd Australië’ TDS

27 februari 2019

06u00

Bron: Channel 4 0 TV Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Niet alleen bij ons, maar ook in Australië, waar dit seizoen al heel wat bedenkelijke zaken de revue zijn gepasseerd. En ook de laatste nieuwe ontwikkelingen laten niemand onberoerd: duizenden kijkers zijn een online petitie gestart om één van de experten te laten ontslaan, nadat die haar boekje volgens hen te buiten ging.

De makers van ‘Married At First Sight’ wrijven zich ongetwijfeld in de handen. Het laatste nieuwe seizoen dat down under wordt uitgezonden, zit vol drama en intriges. Maar hoewel het eerst enkel de bruiden en bruidegoms waren die de gemoederen bedaarden, is het nu Mel Schilling, één van de experten, die in het oog van de storm terecht is gekomen.

Tijdens het laatste gesprek met deelnemer Bronson verloor ze dan ook haar professionaliteit en liet ze zich meeslepen door haar eigen emoties. Bronson was in het huwelijksbootje getapt met Ines, maar de twee hadden meteen door dat er van een klik geen sprake was. Daarop liet Ines haar oog vallen op Sam, nota bene een andere deelnemer. Zij zouden het nu liever samen willen proberen, dan met hun match uit het programma.

“Ik wilde verliefd worden. Ik had alleen niet verwacht dat ik zou worden opgezadeld met... dat”, sneerde Ines tijdens het gesprek met de experten. “Als eender wie hier dus mij zijn man wil geven, graag. Ik kan zelfs niet met Bronson in dezelfde ruimte zijn. En ik wil verdomme niet dat hij mij aanraakt!”

Harde verwijten

Bronson deed een poging zich te verdedigen: “De eerste drie dagen heb ik geprobeerd. Écht geprobeerd”, bekende hij. “Wanneer Ines in een goede bui is, is ze geweldig. Dan heeft ze zo’n liefhebbende persoonlijkheid. Maar wanneer dat omslaat is ze net Jekyll & Hyde, en weet je nooit hoe ze zal reageren. We hebben de vragenlijsten ingevuld, wat voor een super mooie avond heeft gezorgd. Maar de volgende ochtend kwam meteen het k*twijf naar boven. Ik zeg niet dat ze een k*twijf is, maar daar gedraagt ze zich wel naar.”

Hoewel Bronson zich in tegenstelling tot Ines nog diplomatisch probeerde uit te drukken, was het toch hij die de volle laag kreeg van één van de experten. Mel Schilling liet optekenen dat zij de harde woorden van ‘zijn’ bruid wel kon begrijpen. “Bronson, wanneer je zulke taal gebruikt in een relatie met een vrouw, hoe verwacht jij dan dat zij zal reageren?”, stelde Mel op beschuldigende toon. Ze deed er meteen nog een schepje bovenop: “Een tip van mij voor jou: gebruik nooit zulke woorden als je énige kans wil maken op een relatie met een vrouw.”

Excuses of ontslag

Veel kijkers willen die woorden van de experte niet zomaar laten passeren. Sinds de uitzending op tv regende het al klachten op de sociale media over hoe Bronson werd behandeld, terwijl Ines werd gespaard. Bovendien besloot iemand nu nog een stapje verder te gaan: er werd een change.org-petitie in het leven geroepen om het ontslag van Mel te eisen. “Of ze biedt haar verontschuldigingen aan, of ze moet vertrekken”, staat er te lezen. De petitie werd intussen al bijna 70.000 keer ondertekend. De zender die het progamma uitzendt heeft nog niet gereageerd op de ontsteltenis van de kijkers, hoewel een officiële reactie verplicht is vanaf 10.000 handtekeningen.

Why is this “expert” calling out Bronson’s “language” but not “Ines”? She should have been pulled from this show. #mafs #mafsau Hero(@ hierohero1) link

How did the experts not call Ines out on her, frankly, abusive behaviour. This is not Bronson's fault. This double standard makes me SO MAD 😡 #MAFS Kim(@ kimberlion_rawr) link

I can’t get over how Mel shut down Bronson for calling her one rude thing but Ines is APPARENTLY allowed to abuse him constantly and they don’t even bat an eye?! That’s just some bullshit right there. I feel for Bronson right now #MAFS Shannon(@ shannonisbel) link

So, the experts are going to call Bronson out for using the c-word but i bet won't have anything to say about Ines' appaling behaviour and how rude she had been this whole time! I'm not condoning the language but she has been far more offensive!! #mafs Emily Saint-Smith(@ saintcommathe) link

“Bronson is disrespectful” says Ines!!!!! Hello pot meet kettle. #MAFS Jen Lee(@ jenleeren) link

I’m sorry, but the fact that Innes was not pulled up on her behaviour which basically demonstrates emotional domestic abuse is appalling. B’s comment was inappropriate, yes, but there’d be a call for Bronson to be off TVs if these roles were reversed #MAFS Chanelle Watson(@ chanellewatson_) link

So it's ok for Ines to talk horribly to Bronson, but not the opposite? Both are wrong and should not be acceptable. I'm all here for strong women but this is straight out bullying. Both men and women should be held accountable for their actions. #MAFS #MAFSAU michael(@ mdiab9) link

I'm sorry @Channel9 why is Ines getting a free pass for her toxicity and abuse but Bronson gets pulled up for using the C word once? #MAFS b e l l e(@ saxbyii) link