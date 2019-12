Kijkers boos nadat VRT ‘Kamp Waes’ uitstelt: “Laat dat veldrijden op Canvas” TK

30 december 2019

19u21 0 TV Fans van ‘Kamp Waes’ kwamen gisterenavond bedrogen uit: in plaats van hun favoriete programma kregen ze veldrijden te zien. De geplande aflevering werd immers een week uitgesteld ten voordele van de avondcross in Diegem. Tot groot ongenoegen van veel kijkers.

“Geen ‘Kamp Waes’ vandaag ... de krijgers van het veldrijden nemen 1 keer over .... vanaf volgende week zondag gaan mijn kandidaten verder”, meldde Tom Waes op Instagram. En inderdaad, de kijkers van het programma moeten nog een week wachten op het vervolg van de uitdaging, waarbij enkele Vlamingen zich door de toelatingsproeven van de Special Forces proberen te slaan. Daar waren heel wat fans allerminst tevreden mee, zo bleek op Twitter. De uithalen naar de VRT waren talrijk, en er werd vooral veel gevraagd waarom de openbare omroep het veldrijden niet gewoon op Canvas had uitgezonden. “Als ze veldrijden willen zien, dat ze dan kijken op Canvas”, riep iemand op. “Schandalig”, vindt ook een andere Twitteraar.

De VRT heeft intussen ook gereageerd op het relletje. “De avondcross van Diegem is een oer-Vlaamse traditie die bij kerst en eindejaar hoort”, sust de openbare omroep bij Het Nieuwsblad. “Een traditie die helemaal past op Eén. We zijn blij dat we dit in primetime en voor iedereen kunnen brengen, in een wereld waar zulke wedstrijden meer en meer bij betaalzenders terechtkomen. Door de aflevering van ‘Kamp Waes’ met een weekje uit te stellen en zo éénmalig plaats te maken voor de cross, komt een deel van het Vlaamse publiek ook niet voor de verscheurende keuze te staan om te moeten kiezen tussen een topprogramma en een topwedstrijd. Vanaf zondag 5 januari is het opnieuw 6 weken lang de beurt aan Tom Waes en zijn rekruten.”

De teleurstelling dat er geen #kampwaes was vandaag! Christinaaa(@ PhebeRobeyns) link

@VRT @een wat voor onnozele kiekens zijn jullie nu?? Tis niet omdat jullie aan de top niet overeen komen dat wij hier het slachtoffer van moeten zijn!! Als ze #veldrijden willen zien laat ze dan kijken op @canvastv #kampwaes 💪👌🔥⚡️❤️❤️❤️ Geert(@ GeertCB) link

Een ganse week wachten en nu geen #kampwaes echt schandalig! Ardhuino(@ ardhuino) link

Een regionale sport uitzenden in plaats van een echt tv programma. #kampwaes Volgende week een provinciale voetbalmatch ? Jeroen Bousmanne(@ JeroenBousmanne) link