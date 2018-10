Kijker wordt zelf regisseur in nieuw seizoen Netflixserie Black Mirror Tom Tates

03 oktober 2018

16u42

Streamingdienst Netflix heeft voor het nieuwe, vijfde seizoen van de populaire serie 'Black Mirror', tenminste één interactieve aflevering gemaakt. In zo'n aflevering zitten keuzemomenten waarmee kijkers zelf de ontwikkeling van een verhaallijn kunnen bepalen.

In de op zichzelf staande afleveringen van 'Black Mirror' draait het om technologie die zich op een duistere of juist positieve manier kan ontwikkelen. Mogelijk kunnen kijkers straks zelf beïnvloeden op welke wijze dat gebeurt.

Het gevolg daarvan is wel dat de makers van zo'n interactieve aflevering meerdere verhaallijnen moeten opnemen. Hoeveel keuzemomenten er in de afleveringen komen, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het, in verband met de hogere kosten, om een beperkt aantal.

Een releasedatum van 'Black Mirror' seizoen 5 is nog niet bekend. De verwachting is dat dat kort voor de jaarwisseling gebeurt, omdat de vorige vier seizoen ook rond dat moment begonnen.