Kijker merkt iets “onrustwekkends” op bij tv-reporter: “Ze heeft mijn carrière gered” Joeri Vlemings

08 november 2019

23u58

Bron: 10 Daily 0 TV Antoinette Lattouf, reporter voor de Australische tv-zender Network 10, nam de bezorgdheid van kijker Wendy McCoy ter harte en is daar nu blij om. Wendy had een verdikking in de hals van Lattouf opgemerkt. Het bleek inderdaad een gezwel. Weliswaar goedaardig maar het moet toch worden verwijderd.

Na haar onderdeel in de show Studio 10 vorige week vrijdag nam haar eindredacteur Lattouf even apart om een “vreemde” opmerking van een kijker te bespreken. Wendy McCoy had zo gereageerd: “Heeft Antoinette Lattouf haar schildklier al eens laten checken? Ik ben geen wijsneus of trol, maar ben gewoon bezorgd om wat ik vandaag op tv zag.” Wendy zei nog dat ze geen dokter was, maar dat ze moest terugdenken aan wat een vriend van haar had meegemaakt.

Lattouf, mama van twee kindjes, lachte de opmerking aanvankelijk weg, maar herbekeek toch de beelden van zichzelf in het programma. Ze was gechoqueerd door de knobbel in haar nek. En nee, “het is geen adamsappel”, zei ze op Instagram. “Het is best groot, hoe kon dat gemist zijn?” Ze voegde er meteen ook aan toe dat ze zich zou laten testen. “Drie bloedonderzoeken, een echo en een CT-scan later bleek Wendy de real McCoy en had ik een grote cyste die moet worden verwijderd én een auto-immuunziekte”, aldus Lattouf.

Haar aandoening is er een die meestal al in de kindertijd de kop opsteekt. Het gezwel bevindt zich net boven het strottenhoofd, is niet kwaadaardig, maar kan de ademhaling, het praten en het slikken bemoeilijken.

Lattouf bedankte Wendy, omdat ze “zo bezorgd was dat ze contact opnam met een complete vreemde en mij aanspoorde een arts te raadplegen”. De dankbare journaliste richtte zich persoonlijk tot haar: “Je willekeurige daad van vriendelijkheid heeft waarschijnlijk mijn carrière gered”.