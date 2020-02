Kijkcijfers ‘Love Island’ kelderen na dood Caroline Flack MVO

19 februari 2020

11u01

Bron: ANP 0 TV De kijkcijfers van ‘Love Island’ zijn gekelderd na de dood van presentatrice Caroline Flack. Het programma trok volgens Britse media maandagavond slechts 1,93 miljoen kijkers. Dit is een schril contrast met het kijkcijferrecord van meer dan 6 miljoen kijkers die afgelopen zomer nog keken.

De 40-jarige ‘Love Island’-host werd zaterdag dood in haar appartement gevonden. Zij was in december gestopt met werken nadat zij was aangeklaagd voor het mishandelen van haar 27-jarige vriend met een lamp. De tabloids schreven veelvuldig over de rechtszaak, die tegen zijn wil tegen Flack werd aangespannen.

Haar dood heeft een discussie doen oplaaien over de manier waarop de roddelpers met beroemdheden omgaat in het Verenigd Koninkrijk. Flack had al vaker gemeld dat zij worstelde met depressies. Dit belette de tabloids niet om flink uit te pakken met venijnige commentaren en spotprenten rond de zaak. Inmiddels hebben ruim 600.000 mensen een petitie ondertekend waarin zij oproepen tot strengere wetten die de manier waarop de tabloids schrijven over beroemdheden beteugelen.

Flack werd dinsdagavond ook veelvuldig herdacht bij de uitreiking van de Brit Awards, de belangrijkste Britse muziekprijzen. Zo droeg haar ex Harry Styles op de rode loper een rouwband.