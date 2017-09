Kijkcijfers CAZ na één jaar verdriedubbeld KVE

21u30

Bron: Belga 0 Medialaan TV De mannenzender CAZ heeft op één jaar tijd zijn kijkcijfers verdriedubbeld. Het gemiddelde marktaandeel van het vroegere Acht steeg van 0,7 naar 2,1 procent met betrekking tot de doelgroep mannen tussen 18 en 54 jaar. Dat heeft moederholding Medialaan, ook eigenaar van onder meer VTM, Q2 en Q-Music, donderdag bekendgemaakt.

Medialaan nam in juli 2016 de zender Acht over van Concentra. De tv-zender kreeg een volledige make-over en ging op 1 oktober 2016 als CAZ op antenne. De zender is gericht op mannen en is een soort van tegenhanger van Vitaya. CAZ is gebouwd rond een dagelijkse film rond 20.40 uur en daarnaast zijn er een heleboel series te zien.



Ook dit najaar mag de CAZ-kijker elke dag filmklassiekers en filmreeksen verwachten. 'The Godfather'-trilogie komt in oktober op het scherm en in dezelfde maand telt CAZ af naar Halloween met onder meer 'Dracula', 'Fright Night 2' en 'From Dusk Till Dawn'.



In november start bij CAZ een oorlogsweek met oorlogsklassiekers naar aanleiding van wapenstilstand op 11 november, met films als 'MASH', 'Patton', 'The Bridge On the River Kwai' en 'The Deer Hunter'. Vanaf 18 november eert de zender de Britse filmregisseur Alfred Hitchcock met een selectie van zijn beste films, waaronder 'Frenzy', 'Marnie', 'Psycho', 'The Birds' en 'Vertigo'.