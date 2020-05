Kijk vanavond naar ‘Telefacts Special’ over reizen in corona: “Massatoerisme zal misschien nooit meer terugkomen” LH

19 mei 2020

17u03 4 TV Hoe zit het nu met reizen deze zomer, vragen veel mensen zich af. Telefacts heeft het voor u uitgezocht. Een pasklaar antwoord is er niet, maar zowat elke expert zegt dat toerisme nooit meer hetzelfde zal zijn.



In Brussels Airport zijn op een paar reizigers na enkel maar lege incheckbalies, gangen en bagagebanden te zien. En vooral voor lege vliegtuigen, zoals die van TUI Belgium. Zo’n 33 toestellen staan er al bijna twee maanden aan de grond. Opnieuw vliegen kan, maar de anderhalve meter afstand - dus 1 zetel per zes - respecteren, is volgens de reisorganisator economisch niet leefbaar. “Geen enkele passagier zal de prijs van zes tickets willen betalen”, klinkt het in Telefacts.

Niemand heeft een glazen bol, maar vast staat dat het toerisme volledig zal veranderen. Volgens Robrecht Willaert van vakblad Travel Magazine zal massatoerisme misschien nooit meer terugkomen. Volle stranden, de all-inbeleving en buffetten in hotels zullen tot het verleden behoren.

Wat zijn dan de alternatieven voor wie veilig vakantie wil nemen in eigen land? Er zijn mensen die nu al hun tuin omtoveren tot een zwembad. Anderen doen het iets intiemer en bescheidener met een tent in de tuin, ook om andere mensen te ontvangen.

De zomervakantie zal sowieso na corona nooit meer hetzelfde zijn.

Telefacts, vanavond om 21.35u op VTM