KIJK LIVE. Volg hier de uitzending van ‘Blijf In Uw Kot’ met Andy Peelman TK

15 april 2020

10u00 4

VTM en Qmusic hebben de handen in elkaar geslaan: elke weekdag, van 9 tot 12 uur, presenteren een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj samen - zij het op veilige afstand van elkaar - het programma ‘Blijf in uw kot!’. Live-televisie op coronawijze: vanuit ‘een kot’, met onbemande camera’s, maar in connectie met heel veel mensen thuis.