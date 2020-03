Kijk hier naar de tweede aflevering van ‘Blijf in uw kot!’ LH

17 maart 2020

08u41 4 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj, uiteraard op veilige afstand van elkaar, samen het programma samen. Kijk hier naar de tweede aflevering.

‘Blijf in uw kot!’ is live-televisie op corona-wijze: vanuit ‘een kot’, met onbemande camera’s, maar in connectie met heel veel mensen thuis. Jens Dendoncker en Vincent Fierens beten gisteren de spits af.

Vandaag zullen de presentatoren vragen van kijkers en luisteraars beantwoorden, huiskamerverhalen delen en groeten overbrengen voor al wie thuiszit door de coronacrisis.