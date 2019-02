Kiezen uit dubbelgangers: nieuwe datingshow ‘Game of Clones’ tart alle verbeelding TDS

28 februari 2019

12u21 0 TV Uiterlijk is niet het belangrijkste in de zoektocht naar een partner. De Britse datingshow ‘Game of Clones’ probeert dat duidelijk te maken aan haar kandidaten. De vrijgezellen krijgen zeven bijna identieke potentiële partners voorgeschoteld. Er rest dus niet anders dan te kijken naar de persoonlijkheid. De reeks werd in 2017 voor het eerst uitgezonden, maar nu blaast MTV er nieuw leven in.

Lengte, gewicht, oogkleur en zelfs de grootte van de borsten: de kandidaten mogen hun voorkeuren als het op uiterlijk aankomt openlijk uitspreken. Aan de hand van die resultaten gaat het productieteam van het programma op zoek naar eventuele matches, maar dan geeft de show een bijzondere draai aan de speurtocht.

De programmamakers zoeken namelijk niet één iemand voor je uit die aan je eisen voldoet, maar zeven (bijna) identieke personen. Als de deelnemer vervolgens de kamer binnenloopt zitten daar de ‘klonen’, gehuld in dezelfde outfits.

De opzet van het format heeft echter een belangrijke boodschap: kandidaten moeten verder kijken dan het uiterlijk om hun ‘perfect match’ te vinden. Van de acht dates kan er maar één overblijven en dat betekent dat zeven mannen of vrouwen worden geëlimineerd. Of en wanneer het programma bij ons zal worden uitgezonden, is voorlopig nog niet bekend.