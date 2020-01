Kiana is de absolute recordhoudster in ‘Blokken’ Jacob De Bruyne

16 januari 2020

19u00 126 TV ‘Blokken’ heeft een nieuwe ultieme recordhoudster. Kiana Buttiens (25) won haar twaalfde aflevering in de quiz en wordt met dertien deelnames alleen recordhoudster.

In de voorronde was de doctoraatsstudente uit Tienen alweer op dreef. Voor de vijfde keer in twaalf voorrondes scoorde Kiana Meer dan 1.000 punten. En ook in de finale verblufte de brunette. Na amper één vraag wist ze het achtletterwoord ‘muzikant’ al te vinden. Kiana schrijft zich daarmee in de geschiedenis van de 25 jaar oude quiz. “Wat kan ik hier nog op zeggen?’, vroeg Crabbé zich af na de ultrakorte finale. “Onwaarschijnlijk”, voegde hij daar nog aan toe. “En dan kom je nog uit Tienen ook, hoeveel geluk kan je in je leven hebben?” Een verbaasde Kiana liet het allemaal op zich afkomen.

Kiana, die aan de KULeuven onderzoek doet naar kankerbestrijding, volgt daarmee huisarts Ewout Leys op die anderhalf jaar geleden twaalf keer deelnam. De twintiger, die op vijf dagen na precies even oud is als de quiz zelf, heeft inmiddels 12.000 euro op haar rekening staan. Daar heeft ze al duidelijke plannen mee. “Mijn vriend en ik hebben een huis gekocht in Tienen en daar kruipt heel wat geld in”, vertelde Kiana ons eerder. “Maar ik denk dat ik ook wat opzij ga zetten voor een reisje, dat doen we doorgaans nogal onverwacht en zonder veel voorbereiding.”

Nog een opvallend weetje: Kiana is geboren op 2 september 1994. Dat is exact drie dagen voordat op 5 september 1994 de allereerste aflevering van Blokken werd uitgezonden.

Meer over Tienen

human interest