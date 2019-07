Khloé Kardashian vertelt haar kant van het verhaal na bedrog Tristan Thompson TDS

01 juli 2019

16u24 0 TV Khloé Kardashian (35) heeft haar breekpunt bereikt, zoveel is duidelijk. Tijdens de finale aflevering van het 16de seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ laat de realityster haar emoties de vrije loop en spreekt ze voor het eerst openhartig over de pijnlijke breuk met Tristan Thompson, die haar bedroog met Jordyn Woods. “Mensen begrijpen niet dat ik niet gewoon een tv-programma ben. Dit is mijn leven”, aldus Khloé in tranen.

Voor wie het nog niet wist: Khloé Kardashian is helemaal klaar met haar ex-vriend Tristan Thompson. De basketballer bedroog Khloé eerder al terwijl ze hoogzwanger was, maar zij besloot om hem toch nog een kans te geven Toen dit jaar echter aan het licht kwam dat hij haar opnieuw had bedrogen - deze keer met Jordyn Woods, de beste vriendin van halfzus Kylie Jenner - barstte de bom. Khloé en Tristan gingen uit elkaar en Jordyn, die inwoonde bij Kylie, werd prompt aan de deur gezet en uitgespuwd door de familie.

“Ik moest emotioneel zeer, zeer sterk staan in deze situatie”, verbijt Khloé haar tranen. “Hoeveel mensen ons ook kunnen pijn doen, ik weet ook dat het ons beter kan maken. En als ik zo iemand kan zijn, dan weet ik dat ik sterk genoeg ben. Het is alleen klote dat het zo publiekelijk moest gebeuren. Niemand begrijpt dat ik niet gewoon een tv-show ben. Dit is mijn leven en het breekt mijn ziel. En het is al zoveel keren gebeurd.”

Kylie vs. Jordyn

Ook Kylie Jenner komt aan het woord: “Ze is waarschijnlijk de dierbaarste persoon voor mij op deze planeet. Ik hoop dat er licht is aan het einde van de tunnel, maar ik zie het op dit moment niet”, zegt ze over Jordyn. Tegen Kim Kardashian zegt ze: “Als je Jordyn wil bellen om tegen haar te schreeuwen of met haar in het echt wil praten, doe dat dan. Maar het zingen en dat internet-gedoe is niet oké. De blik in haar ogen.. ze heeft het er duidelijk zo moeilijk mee.”

We komen tijdens de finale uitzending ook nieuwe elementen te weten: zo zou Tristan Thompson gedreigd hebben om zelfmoord te plegen nadat hij had bekend te zijn vreemdgegaan. In de aflevering vertelt Khloé over de berichtjes die de basketballer haar stuurde nadat ze hem had geconfronteerd met zijn affaire met Jordyn. Daarin betuigde hij niet alleen zijn spijt. “Hij zei: ik kan niet stoppen met aan jou te denken en de puinhoop die ik heb veroorzaakt”, herinnert Khloé zich. “Hij doet dat om een reactie van mij te ontlokken. Dus is het geoorloofd om zomaar ‘ik ga mezelf doden’ te zeggen? Dat is waanzin.”