Kevin rekent af met Megan: "Ze had blijkbaar elk weekend een ander"

08 mei 2018

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Ja, ik heb Megan (18) regelmatig bedrogen tijdens onze relatie. En daar ben ik niet fier op. Maar zíj zat ook niet stil." Heel ‘Temptation Island’ lang liet Kevin (23) de aantijgingen van zijn ex over zich heen komen. Tot nu. Hij doet zijn verhaal in Dag Allemaal.

‘Temptation Island’ is voorbij, en de eindbalans oogt triest. Van de vier koppels die de ultieme relatietest aangingen, sneuvelden er drie. Megan en Kevin als eersten. Maar dat stond eigenlijk in de sterren geschreven. Bij de start van ‘Temptation Island’ raakte Megan maar niet uitgepraat over hoe Kevin haar in één jaar tijd liefst vijf keer bedrogen had. De ene keer al schaamtelozer dan de andere. Maar op het eiland der verleidingen werden de rollen omgedraaid.

‘Sorry, mama’

Dat Kevin zijn Megan de eerste avond onder de Thaise zon als ‘koekerond’ omschreef - wat in zijn dialect zoveel betekent als ‘niet al te snugger’ - bleek voor haar een vrijbrief om zich helemaal over te geven aan verleider Joshua.

‘Eeuwige casanova’ Kevin hield het daarentegen opvallend netjes. Tot verleidster Chloë aanmeerde op het eiland. En hoewel Kevin zich had voorgenomen om géén seks te hebben op televisie, kreeg de kijker toch een pittige vrijscène met Chloë voorgeschoteld. Door Kevin afgesloten met: ‘Sorry mama’.

Schaamde je je tegenover je moeder, Kevin?

Goh ja, ik denk dat het voor haar niet fijn moet zijn geweest om haar zoon zo op televisie te zien. ’k Heb nochtans geprobeerd om mama die beelden te besparen.

Door met je pet de camera te bedekken. Helaas bleek het een maat voor niets.

Ik ben er vrij zeker van dat de cameraploeg in de loop van de dag mijn petje verschoven heeft. Tja...

En dan krijg je van Goedele Liekens nog commentaar op die vrijpartij ook. ­‘Konijntjesgedrag’, noemde ze het. Te weinig sensueel.

Zo lijkt het alleen maar, omdat ze veel hebben weggeknipt. En sowieso: als je weet dat er camera’s hangen, probeer je toch zo veel mogelijk onder de lakens te blijven. De halve Kamasoetra nabootsen zit er dan niet in. (lachje)

Chloë biechtte recent op dat ze de laatste avond in Thailand, wanneer de camera’s al lang niet meer draaiden, nog in bed dook met Joshua. Ze hadden zelfs even een relatie. Joshua, alweer hij.

Tja, wat moet ik daarop zeggen? Chloë en ik hadden geen relatie, hé. Ze was dus vrij om te doen wat ze wou. Ze is zich nadien nog bij mij komen excuseren, maar dat was nergens voor nodig.

Al kan men zich wel inbeelden dat het pikte bij jou.

Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Natuurlijk vond ik het jammer dat Chloë en Joshua iets hadden. Zij en ik hadden een goede klik tijdens ‘Temptation Island’, en ik had in zekere zin wel gehoopt om dat thuis verder uit te bouwen.

Maar kijk: je moest wat geduld oefenen. Want jij en Chloë zijn nu wel een koppel, hé?

(glundert) Ja. Na de breuk met Joshua zijn Chloë en ik elkaar weer beginnen opzoeken. Hier en daar eens afspreken op een feestje, iets gaan drinken samen, en zo zijn we weer naar elkaar toe gegroeid. Op ‘de natuurlijke’ manier, zoals we zeggen.

Zoals jij het wilde, eigenlijk.

(knikt) Ik voel mij daar comfortabeler bij. Thailand was leuk, hoor. Maar je leert elkaar daar niet in normale ­omstandigheden kennen. Je hebt er bijvoorbeeld geen verplichtingen. Thuis wel, zoals gaan werken. Ik ben verkoper in een kledingwinkel, Chloë is zelfstandige. Maar tussendoor proberen we wel zo veel mogelijk tijd samen door te brengen. Inmiddels zijn we al zo’n kleine twee maanden samen.

Nóg mooi nieuws: in ‘Gert Late Night’ zei Megan dat er geen spanningen meer zijn tussen jullie.

Dat klopt, maar...

Er ligt jou toch nog wat op de lever?

Tja, kijk... (denkt even na) Ik ga mij niet heiliger voordoen dan ik ben. Ik héb fouten gemaakt in mijn relatie. Ik bén vreemdgegaan, en meer dan één keer. Maar Megan ook.

Ja?

Ik heb daar tot nu toe over gezwegen om haar te sparen. Omdat ik weet dat ze niet met grove commentaar overweg kan. Maar nu ‘Temptation’ voorbij is, vind ik dat de waarheid geweten mag zijn.

En die is volgens jou dus: Megan heeft jou ook bedrogen tijdens jullie relatie?

(knikt) Megan zit anders in elkaar dan ze iedereen wil doen geloven. Laten we zeggen dat ze nogal hypocriet is. Hier in Oostende kennen de mensen een heel andere Megan. En die is iets minder braaf, zeg maar. Twee weken voor ons vertrek stond ze nog te zoenen met een ander. In de zomer zijn we samen naar Spanje gegaan. Het werd een week vol ruzies en discussies, met als extra bommetje Megan die mij vertelt dat ze mij kort voordien twéé keer bedrogen had. (met veelbetekenende blik) En niet enkel met een kusje.

Waarom zakt een koppel met zo’n stormachtig liefdesleven eigenlijk af naar ‘Temptation Island’?

Een vriendin van Megan had ons ingeschreven. Zelf had ik eigenlijk niet veel zin. Daarvoor zat het al té scheef tussen ons. Ik denk zelfs dat we vlak voor vertrek al wel begonnen te beseffen dat wij beter af zijn zónder elkaar.

Toch had je oorspronkelijk een lange toekomst met Megan voor ogen. Je liet in ieder geval toch haar naam op je lichaam vereeuwigen.

Euh ja, op mijn achterwerk. Dat zegt genoeg zeker? Ik kende Megan amper twee weken toen ik dat liet doen. Ladderzat was ik, maar gelukkig nog nét genoeg bij m’n verstand om die tattoo niet op mijn arm of een andere dikwijls zichtbare plaats te zetten.

Staat haar naam nu nog op jouw achterste?

Nee, gezien de omstandigheden heb ik die tattoo wat laten bijwerken. Nu staat er een strandje met een palmboompje op, dat vond ik wel grappig. Kwestie van ’t in het belachelijke te trekken.

Onder Megans behabandje staat jouw naam. Gebeurde dat in een even zatte bui?

Ik was er niet bij toen ze die liet zetten. Op een dag stond ze daar, met ‘KevinM’ op haar ribbenkast. Ik denk dat we toen al een halfjaar samen waren, ik had haar in ieder geval al enkele keren bedrogen toen. ’t Is niet dat ze niet wist dat wij een ongezonde relatie hadden.

Had je dat zelf ook door, op dat ­moment?

Pas op: Megan heeft haar goede kanten, hé. Maar hoe langer ik in die relatie zat, hoe minder graag ik haar zag. Ik was nochtans gewaarschuwd. Toen mijn vrienden hoorden dat ik met haar samen was, verklaarden ze mij voor gek. ‘Toch niet met die Megan? Die heeft elk weekend een ander’, klonk het. En dat was niet het enige slechte wat er over haar werd verteld.

Wat had Megan, volgens jouw ­vrienden, nog op haar kerfstok ?

Ach... (laat een stilte vallen) Weet je, ze is nogal beïnvloedbaar. Een zwarte muur krijg je aan haar als blauw verkocht. Je kan haar alles laten doen of zeggen, het is een meisje zonder ruggengraat of eigen wil en daar begon ik mij aan te ergeren. Misschien ging ik daarom zo vaak vreemd, als vlucht?

Megan liet zich in ‘Temptation Island’ nogal snel in met Joshua. Wat ging er door jou heen, toen je die eerste beelden van hen samen zag?

Tja, ik besefte dat mijn relatie voorbij was. Ik weet immers hoe Megan in elkaar zit. Een jongen hoeft maar een paar mooie woorden te zeggen en ze duikt al met hem in bed.

Heb jij haar destijds ook zo kunnen versieren?

(lacht luid) Versieren? Ik ben toevallig naast haar wakker geworden.

Dat moet je toch eens uitleggen.

Welja, Megan had mij mee naar huis genomen na een feestje. Zo preuts is ze niet, hoor. Soit, ik ben blij dat ik van haar af ben.

Nochtans hebben Megan en jij ’t na ‘Temptation’ toch nog eens geprobeerd met elkaar, zo onthulde zij in de laatste aflevering. En ze zei ook: ‘Hij is toen alwéér vreemdgegaan.’

(snuift) In haar fantasie, ja. Wij zijn helemaal niet opnieuw een koppel geweest. Wel ben ik geregeld bij haar thuis geweest. Maar niet om het nog eens te proberen, zoals zij blijkbaar hoopte. ’t Was voor onze hond, die nu bij haar woont. Ik wilde dat beestje nog eens zien en had nog wat spullen bij Megan liggen.

Je hebt haar nooit de indruk ­gegeven dat jij jullie liefde weer een kans wilde geven?

Nee, ik kan mij niet herinneren dat ik haar een signaal in die richting heb gegeven. Echt niet.

Jij hebt op die korte tijd al heel wat watertjes mogen doorploeteren. Zo was er die vechtpartij in Gent. Jij werd toen geflankeerd door ene Shelly, met wie je nadien nog een pikante nacht beleefde. Zij blijkt nu zwanger en kwatongen beweren dat jij weleens de vader zou kunnen zijn.

Och, die Shelly... Sorry, maar ik wil aan haar geen woorden meer vuilmaken. Zelf weet ik maar al te goed dat ik níet de vader ben van haar kind.

Er circuleert ook een foto van Chloë en jou met een positieve zwangerschapstest. Mogen we je proficiat wensen?

(lacht luid) Néé. Dat was een grap. Ik kan het je verzekeren, wij zijn niet zwanger. Die test was nog geeneens van Chloë zelf. Gelukkig maar.

Maakten jullie die foto om Megan of Shelly te treiteren, of allebei?

Ik zeg het, aan Shelly maak ik geen woorden meer vuil. En Megan, die meid laat mij koud. Ze probeert nog langs alle kanten mijn aandacht te trekken door allerlei kletspraat over mij en Chloë te verzinnen, maar ik reageer er zelfs niet meer op. Voorgoed verleden tijd! En daar ben ik dus heel blij om.