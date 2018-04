Kevin reageert op geruchten: "Er zijn geen sekstapes, wel één filmpje van blote billen" SD

06 april 2018

09u05

Bron: VIJF 0

Dit keer legt Goedele Liekens in 'Goedele on Top' Kevin het vuur aan de schenen over zijn avonturen tijdens en na 'Temptation Island'. De afgelopen weken ging het nieuws de ronde dat er pikante filmpjes van Kevin en Shelly (Ex On The Beach: Double Dutch) gelekt zouden zijn. Kevin ontkent de geruchten in alle toonaarden.

Bekijk de volledige aflevering hier.