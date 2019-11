Kevin Major verlaat VRT NWS: “Ik ga mij op mijn andere passies storten” KDL

27 november 2019

10u24

Bron: VRT 0 TV Na bijna 22 jaar verlaat VRT NWS-journalist Kevin Major op 31 december de openbare omroep. Hij gaat zich toeleggen op het uitbouwen van zijn platenlabel Flash Forward Presents, gaat ook zelf meer muziek maken en wil bovendien verder groeien in zijn dj-carrière. Verder gaat hij ook op zelfstandige basis met zijn stem aan de slag en zal hij presentaties voor zijn rekening nemen.

Kevin begon zijn VRT-carrière in 1998 bij Studio Brussel en groeide later door naar VRT NWS als anker van de radio-journaals bij Donna, MNM en Studio Brussel. Hij was ook reporter voor het journaal.

“Nu ga ik mij helemaal op mijn andere passies storten”, zegt Kevin. “Ik blik met heel veel dankbaarheid en plezier terug op mijn tijd bij de VRT. Ik ga het huis en vele collega’s missen. Voor mij is het moment is aangebroken om een bladzijde om te draaien en ik wens de VRT een lange toekomst toe.”