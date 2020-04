Kevin Janssens over coma van goeie vriend Axel Daeseleire: “Grond zakte onder mijn voeten weg” BDB

13 april 2020

22u48

Bron: VIER 13

Kevin Janssens en Axel Daeseleire zijn zeer goede vrienden. Toen de acteur hoorde dat Axel besmet was met het coronavirus en in coma was beland, vreesde hij even voor het leven van zijn collega. “Het gaat gelukkig beter met hem nu”, vertelde hij in ‘Gert Late Night’. “Sinds gisteren is hij opnieuw thuis. Maar hij is echt door het oog van de naald gekropen. Op een bepaald moment belde hij mij via FaceTime toen hij op intensieve zorgen aan een beademingsmachine lag. Dat kwam heel hard binnen en daarna ben ik geblokkeerd, omdat ik me heel machteloos voelde. De dag erna kreeg ik een bericht dat hij in coma werd gebracht en toen zakte de grond onder mijn voeten weg. Toen hij me een paar dagen geleden belde, was ik dan ook ontzettend blij om z'n stem te horen.”