Kevin Janssens krijgt de hoofdrol in nieuwe dramaserie van VTM SD

06 februari 2019

07u11

Bron: NB 0 TV Kevin Janssens (39) krijgt de hoofdrol in de nieuwe VTM-dramaserie ‘Fair Trade’, die geregisseerd wordt door Marc Punt. De 25-jarige Ella-June Henrard wordt zijn tegenspeelster.

Kevin Janssens gooit momenteel hoge ogen in de Eén-serie ‘Over Water’, maar zal dus binnenkort op VTM te zien zijn. In ‘Fair Trade’ vertolkt hij een politiecommissaris die samen met een hoofdinspecteur, gespeeld door Henrard, verstrikt raakt in het criminele milieu, en uiteindelijk verschillende bendes tegen elkaar probeert uit te spelen. Regisseur-scenarist Marc Punt, bekend van ‘Frits & Freddy’, ‘Bowling Balls’ en ‘Pippa’, vertelt in Het Nieuwsblad dat hij qua toon op een reeks als ‘Matroesjka’s mikt: “Hard maar met een dosis cynische humor.”

Volgens de regisseur mag de kijker geen typisch misdaadverhaal verwachten. “’Fair trade’ verlaat het platgetreden pad van het lijk dat wordt gevonden, de held die een paar keer op het verkeerde been wordt gezet, maar uiteindelijk toch de zaak oplost. Ik zoom in op de politiemensen zelf, op wat de confrontatie met geweld, veel geld en sluwe advocaten met hen doet.” De opnamen gaan op 18 februari van start in en rond Antwerpen.