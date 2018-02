Kevin Hart maakt animatieshow over zijn jeugd MVO

07 februari 2018

09u58 0 TV De jeugd van Kevin Hart (38) staat centraal in een animatieserie die hij ontwikkelt voor zender Fox. De comedian heeft onder meer Wanda Sykes, Keith Robertson en Deon Cole gestrikt om stemmen in te spreken.

'Lil Kev' draait om een twaalfjarige jongen die opgroeit in een slechte buurt in het noorden van Philadelphia. Volgens Entertainment Weekly omschrijven de producenten hem als een "drie turven hoog, optimistisch kind met een rijke fantasie die het moet zien te rooien in een achterbuurt met de hulp en soms de hinder van zijn sterke, opvliegende moeder, verslaafde vader, ex-gedetineerde oom en betweterige pratende hond."

Het is nog niet zeker dat de serie er daadwerkelijk komt, Fox heeft alleen nog een pilotaflevering besteld.