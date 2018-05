Kevin en Megan waren terug een koppel na 'Temptation Island'... tot hij haar wéér bedroog MVO

03 mei 2018

06u25

Bron: Nieuwsblad 43 TV Kevin en Megan kenden een bewogen 'Temptation Island'-deelname, zeker gezien hun relatie al tijdens de eerste week uit elkaar viel. Toch vonden ze na de show de weg naar elkaar terug, tegen alle verwachtingen in.

Megan beweerde nochtans dat ze eindelijk haar lessen had getrokken uit het gedrag van haar ex-vriend, maar naar eigen zeggen is ze 'hervallen'. "Zodra we elkaar terugzagen is dat allemaal … We zijn gewoon hervallen, ik zal het zo zeggen. We waren elke dag bij elkaar en ik dacht: Misschien gaan we weer voor lange tijd samen zijn. Misschien is het voorbestemd en moeten we niet uit elkaar gaan."

Een beetje koekerond, zoals haar vriend het zo lelijk verwoordde tijdens het programma? Jammer genoeg wel, want de geschiedenis herhaalde zich. In de volgende én laatste afleveringen van 'Temptation Island' blikken de koppels terug op hun periode op het eiland. Megan en Kevin gaan samen iets eten, en de gemoederen lopen hoog op.

"De tweede keer dat we samen ­waren, na Temptation Island, ben jij weer in de fout gegaan", steekt Megan van wal. "Je kon het niet laten. Ik meende het, ik dacht echt dat het goed zou komen. Tot je weer seks had met iemand anders. En dan nog met een hippie."

Kevin noemt zijn ex dan weer "dom en ­naïef": "Ik erger me soms aan Megan, niet normaal", klinkt het. "Soms moet ze maar gewoon iets zeggen en ik zou er al van spugen." Nu is het voor Megan dus écht voorbij, na de zoveelste keer proberen. “We kunnen elkaar soms vermoorden. Als ik zijn hoofd zie … Ik haat die jongen zo hard. Als je vraagt wie ter wereld ik het hardst haat, zeg ik Kevin.”

Ja hoor, relationship is over. Wie verrassend genoeg wél een nieuwe relatie in de wacht sleepte is Tim-tation. Zijn vriendin wil niet herkenbaar in beeld komen, maar Tim bevestigt dat hij wel degelijk weer van straat is.

De laatste 'Temptation Island', donderdag om 21.35u op Vijf.