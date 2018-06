Kevin De Bruyne: "Je kind zien lachen, dat is het beste gevoel" SD

13 juni 2018

21u54 37

Kevin De Bruyne (26) is niet alleen een geweldige voetbalspeler, hij is ook een fantastische papa. Hij doet niets liever dan ravotten met zijn zoontje Mason Milian (2). Ruben Van Gucht bekijkt met Kevin enkele beelden die bij hem thuis zijn gemaakt voor de sportdocumentaire 'Kevin De Bruyne: Genie in Manchester', en daar wordt ook Kevin even stil van.