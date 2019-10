Ketnetwrapper Sien Wynants: “Ik hou weleens de schijn op uit angst om me slecht te voelen” CD

Bron: Story 0 Showbizz “Ik loop de muren op als het te rustig is”, zegt Sien Wynants (29). De Ketnetwrapper heeft het gelukkig erg druk nu ze ook te horen is op Radio 1. Het moederschap neemt ze er met plezier bij. “Ik vind het superchill”, vertelt ze in Story.

Van wrappen op kinderzender Ketnet tot Vox presenteren op ‘serieuze zender’ Radio 1: het lijkt een wereld van verschil, maar sinds een maand combineert Sien Wynants schijnbaar moeiteloos de twee. Met dank aan haar eerdere ervaring bij Studio Brussel. “Uit die periode weet ik welke toon ik moet aanslaan voor een volwassen publiek. Al is een goede voorbereiding natuurlijk ook cruciaal”, vertelt Sien. De mix van Ketnet en Radio 1 lijkt bijna symbolisch voor haar eigen karakter. “De meesten kennen mij als eerder luid en aanwezig en zelfs een tikje extravagant, maar zo ben ik eigenlijk alleen bij mensen bij wie ik me op mijn gemak voel. Want eigenlijk ben ik niet zo sociaal: ik maak niet snel nieuwe vrienden en ik ben best verlegen bij nieuwe mensen.”

Ontmoet jij als bekend gezicht niet voortdurend nieuwe mensen?

“Met mijn BV-gehalte valt het best mee, hoor. Vroeger werd ik vooral herkend door kinderen, maar omdat ik al zo lang bij Ketnet zit, zijn het intussen ook pubers en jonge ouders. Maar ik word nog steeds niet bepaald belaagd op straat. Gelukkig, want ik vind het niet zo makkelijk om gewoon een praatje te maken. Ik ben vriendelijk en ga op de foto met wie dat wil, maar ik zal nooit echt uitvoerig antwoorden op vragen.”

Waardoor al snel de stempel ‘arrogant’ dreigt.

“Daar heb ik soms wel schrik voor. Ik zou minder bezig moeten zijn met hoe ik overkom, al is dat gelukkig al beter dan vroeger. Ik herinner me mijn tweede jaar bij Ketnet. Ik durfde toen een tijdlang nauwelijks buiten te komen omdat ik niet goed in mijn vel zat. Het was net uit met mijn toenmalig lief en ik was tien kilo kwijt. Tegelijk vind ik niet dat ik mijn gevoelens helemaal moet verstoppen als het even wat minder gaat.”

Heb je al meer zulke moeilijke periodes gehad?

“Het ergste wat ik al heb meegemaakt was de breuk van mijn ouders. Ik was net achttien en ben prompt een jaar in Estland gaan wonen... Enerzijds omdat het mijn grote droom was om klassieke violiste te worden en daar de juiste opleidingen gegeven worden. Anderzijds om aan de ellende thuis te ontsnappen. Ook al was het geen vechtscheiding, ik vond de breuk van mijn ouders vreselijk en ik wilde er niets mee te maken hebben...”

Heeft het lang geduurd voor je het verwerkt had?

“Vijf jaar lang heb ik de situatie genegeerd en in mijn hoofd geparkeerd. Pas toen ik ben beginnen werken, kon ik het verwerken. Maar ik vind het nog altijd erg dat mama en papa uit mekaar zijn. Ook praktisch is dat heel vervelend, want je moet dubbel zoveel tijd investeren. Verjaardagen, Kerstmis... Het kan nooit eens makkelijk zijn.”

Vrolijk op commando

Je spreekt over tijd investeren. Is de combinatie van Ketnet en Radio 1 niet pittig?

“Best wel. Zaterdagvoormiddag presenteer ik ‘Vox’, in de namiddag treed ik op met de Ketnetband en op zondagochtend sta ik te wrappen op Ketnet. Na al die jaren ben ik het gewoon dat mijn agenda zo goed gevuld is. Meer nog: tijdens rustige periodes loop ik de muren op. Ik kan dan moeilijk beslissen hoe ik mijn tijd moet invullen, omdat ik het zo gewoon ben dat anderen voor mij beslissen. Al is er nu natuurlijk altijd onze dochter Yoko.”

Je bent nu anderhalf jaar een werkende mama. Hoe bevalt dat?

“Yoko is een schat van een kind. De eerste zes maanden waren wel zwaar: ze had last van reflux en weende heel veel. Maar nu slaapt ze goed. En ik ben blij dat we echt contact hebben nu ze iets groter is. Ik vind het moederschap eigenlijk superchill. Ik maak me niet veel zorgen en ik vind het ook niet zwaar. Moeders die op social media posten dat ze zelfs geen tijd hebben om te douchen, ik herken me daar niet in. Het is alleen niet altijd makkelijk om Yoko op tijd op te halen in de crèche of bij de opvang. Daarom zijn mijn vriend Pieter-Jan en ik van plan om weer dichter bij onze ouders te gaan wonen. Nu wonen wij in Antwerpen en zij in Leuven. Je staat dus niet op een wip bij elkaar. Dat Leuven dichter bij de VRT ligt, is mooi meegenomen.”

Heeft het moederschap je veranderd, vind je?

“Ik vind eigenlijk van niet – en mijn vrienden ook niet. Ik praat bijvoorbeeld nooit over Yoko, tenzij ze naar haar vragen. Omdat ik het zelf niet altijd even leuk vind om met anderen over hun kind te praten. Het eigen leven is ook belangrijk. Om diezelfde reden wil ik misschien ook geen tweede kindje.”

Ben je thuis even zot en speels als je op Ketnet overkomt?

“Eigenlijk wel, mijn lief wordt daar soms zot van. We discussiëren daar zelfs over. Weet je, ik ben niet vaak slechtgezind en ik laat het ook anderen niet toe dat ze humeurig zijn. Dan zeg ik ‘Wees eens vrolijk’ en krijg ik ‘Dat gaat niet op commando’ als antwoord. Ik besef wel dat ik soms zelfs angstvallig te veel het goede wil zien in alles. Dat ik de schijn ophou omdat ik bang ben om me slecht te voelen. Vermoedelijk door de thuissituatie vroeger, hè, toen deed ik ook alsof die scheiding er niet was.”

Heeft de breuk van je ouders ook je kijk op de liefde veranderd?

“Ik heb daar al over nagedacht, maar ik weet het niet. Ik ben nog jong, Pieter-Jan en ik zijn nog maar vier jaar samen. Soms denk ik wel: een heel leven samen is láng. Al is er momenteel echt geen reden om te denken dat het tussen ons zou mislopen. In het belang van Yoko zou ik het sowieso niet snel opgeven.”

Achter de schermen

Is het je bedoeling om af te bouwen bij Ketnet, nu je te horen bent op Radio 1?

“Voorlopig niet, al ga ik sowieso niet meer keilang aan de slag blijven als Ketnet-wrapper. Pas op, ik doe het ondertussen al zeven jaar en ik vind het nog altijd oprecht leuk. Ik voer daar vaak gesprekken over met mijn bazen, want ik wil aan dat stuk van mijn carrière niet ‘het jaar te veel’ breien. Zij willen me ook nog aan boord houden, maar op een dag zal het de beurt zijn aan een volgende generatie.”

Je collega Charlotte Leysen stopt wel.

“Zij zit ook al anderhalf jaar langer bij Ketnet. Ik heb altijd gedacht: ‘Zolang Charlotte er is, mag ik zeker ook blijven.’ Ik ben nu sowieso de volgende die zal stoppen. Maar wanneer: dat weet niemand. Voor mij is Ketnet nog een houvast, een veilige haven. Doordat ik op tv kom, word ik ook voor andere dingen gevraagd, zoals de presentatie van evenementen. Als ik stop bij Ketnet, vallen ook die randopdrachten weg. Daar ben ik me van bewust.”

Die onzekerheid schrikt je af?

“Nee. Als mijn volgende job geen droomjob is, dan is dat maar zo. Ik heb nog een hele carrière voor me. Ik weet alleen niet precies wat ik wil gaan doen. In elk geval niet op het scherm komen met een programma dat niet bij me past. Mij zul je nooit ‘Het Journaal’ of een grote show zien presenteren, maar eerder iets in de human interest-sfeer. Misschien moet ik maar eens een tijdje achter de schermen werken want ik denk dat je dan sterker in je schoenen staat. Al zou ik dan misschien wel het applaus en de aandacht missen. Als schermgezichten worden we absurd goed verzorgd.”

Je kan raad vragen aan je zus: die werkt achter de schermen, bij Ketnet nota bene.

“Ja, als redacteur. Haar carrière staat volledig los van die van mij. Ze heeft stage gedaan bij de zender en mocht blijven. Naast de werkvloer zijn mijn zus en ik wel twee handen op één buik, ook al hebben we elkaar vijftien jaar lang het leven zuur gemaakt (lacht). We vonden mekaar vroeger echt niet leuk, we waren ontzettend verschillend. Ik wilde altijd gezelschapsspelletjes spelen of lezen, zij basketten of voetballen... Gelukkig is het allemaal goed gekomen!”