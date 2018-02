Ketnetreeks '4eVeR' krijgt een Nederlandse remake DBJ

16 februari 2018

13u46 0 TV De populaire reeks 4eVeR die al sinds het voorjaar van 2016 op Ketnet te zien is, krijgt een remake in Nederland op de kinderzender NPO Zapp. 4eVeR is, na D5R, al de tweede realistische fictiereeks op Ketnet die met succes moeilijke thema's bespreekbaar maakt bij kinderen en jongeren. Beide Ketnet-reeksen werden gemaakt in samenwerking met Awel, aanspreekpunt voor kinderen en jongeren.

4eVeR gaat over de vriendschap tussen vier tieners die bij elkaar in buurt wonen. De vier groeien op in heel verschillend samengestelde gezinnen. 4eVeR focust op hun familierelaties en op de vriendschap. De jongeren en hun families beleven veel plezier, maar worden ook geconfronteerd met moeilijke momenten, problemen en tegenslagen. Awel reikte thema's aan die bij jongeren leven en die via de realistische fictiereeks op een laagdrempelige manier aangekaart worden. Thema's die aan bod komen in 4eVeR zijn onder meer verliefdheid, onzekerheid, pleegzorg, pesten op school, leven in een nieuw samengesteld gezin, mediawijsheid, armoede, depressiviteit, discriminatie, enz.

Bij Awel merkt men het effect van reeksen als D5R en 4eVeR. Na bepaalde afleveringen waarin personages chatten met Awel, zien zij het aantal oproepen stijgen. Op Ketnet loopt momenteel het derde seizoen van 4eVeR. Het derde seizoen bereikt gemiddeld 33,4% van de Vlaamse kinderen tot 12 jaar.